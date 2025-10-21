¿Bajó el precio del dólar en Perú? Conoce AQUÍ el tipo de cambio para este martes, 21 de octubre

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? El dólar se considera la moneda de referencia a nivel mundial, pues está presente en la mayoría de los mercados financieros. Por ello, saber cuál es su precio hoy, martes 21 de octubre, en nuestro país es fundamental, ya que también tiene un impacto directo en nuestra economía y en las decisiones cotidianas.

¿Cuál es el precio del dólar?

Este martes, 21 de octubre, miles de peruanos podrán iniciar su solicitud del octavo retiro AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), por lo cual, estar informado sobre cuál es el comportamiento del dólar en nuestro país les es fundamental si están pensando usar el dinero, cuyo primer desembolso de 1 UIT será 30 días después de la fecha en que realizaron su trámite virtual para disponer de sus aportes, ya sea para inversiones o cambiarlos a esa moneda estadounidense.

Así que, para tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica, te revelamos cuáles son los valores de esta divisa, reportados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto al tipo de cambio para la compra y venta desde la mañana de hoy.

MARTES, 21 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.368 S/ 3.378

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el dólar llegó a su precio más bajo en más de cinco años, ya que si comparamos los valores reportados días previos, como ayer, 21 de octubre, la compra de esta moneda extranjera era de S/ 3.378 y la venta de 3.389.

Asimismo, se puede evidenciar estos bajos valores en otras páginas como en 'Cuánto está el dólar', donde se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390

Así cerró el tipo de cambio el 20 de octubre en Perú

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 20 de octubre: en 3,3740 (con una apertura de 3,3775), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3712, con un máximo de 3,3770 y un mínimo de 3,3640.

Esta cifra no se veía desde el 2020, según datos de la mencionada entidad. Muchos quedan sorprendidos de que el precio del dólar se encuentre a la baja, ya que Perú atraviesa una inestabilidad política por tener un gobierno de transición tras la vacancia de Dina Boluarte, el último 9 de octubre.

¡Tendencia a la baja! Dólar sigue cayendo y cierra en S/ 3.37.

¿Qué factores influyen en el precio del dólar?

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción, pero también debes tener en cuenta cuáles son los factores por el que varía el precio del dólar:

La oferta y la demanda de dólares y soles en el mercado.

Las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

Las decisiones del BCRP y las tasas de interés.

Así que saber el precio del dólar te permite planificar mejor tus finanzas, anticipar cambios en precios, y tomar decisiones más informadas. Por ello, te revelamos el tipo de cambio de esta moneda para hoy, martes 21 de octubre.