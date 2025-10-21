Héctor Vargas respalda al gobierno de José Jerí: "Hay un cambio de estilo, está conversando"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José Jerí viene siendo cuestionado desde que asumió funciones tras la vacancia de Dina Boluarte. Las críticas se han centrado en la acusación de abuso sexual que recibió en el pasado y la conformación de su gabinete con miras a resolver las problemáticas más urgentes del país.

Héctor Vargas saluda gestión de José Jerí

Uno de los sectores que necesita mayor acción por parte del Ejecutivo es el de transporte público. Por ello, Exitosa conversó con el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas.

Durante este diálogo, el directivo señaló que, pese a las críticas, hay un cambio de estilo en el gobierno de José Jerí ya que ha establecido diversas mesas de diálogo para abordar la problemática que a diario sufren conductores y cobradores.

"Hay un cambio de estilo, está conversando. Estamos solicitando una audiencia con el presidente del Congreso para ver el avance de la norma planteada. Tengo entendido que ayer se han reunido, se está exonerando de comisiones y dándole celeridad. Notamos que hay un cambio, pero que sea lo mejor no le podríamos decir", indicó.

Esperan que se apruebe proyecto de ley presentado

En otro momento del diálogo, Vargas dejó en claro que en la última mesa de diálogo realizada en el Congreso se presentó un proyecto de ley con medidas urgentes para luchar contra el sicariato y la extorsión. Por ello, espera que en el siguiente encuentro se muestren avances sobre esta iniciativa que es clave para frenar las muertes.

"Nosotros no hemos tenido nunca mesas de diálogo en la gestión anterior, lo que hemos tenido son mesas informativas. Ahora con esta gestión, cuando el presidente Jerí estuvo en el Congreso hemos presentado una propuesta legislativa que la han hechos suyas el Ejecutivo, Legislativo y otras autoridades", añadió.

Dentro de esta propuesta, se menciona la conformación de un equipo especial para combatir la extorsión el cual estará conformado por agentes de la PNP, Fiscalía y Poder Judicial.

"Hemos coincidido en que las tres instituciones Policía, Fiscalía y Poder Judicial deben trabajar de la mano y para ello la conformación de una unidad de élite, pero este es un trabajo de mediano y largo aliento no es algo que se solucionará hoy día, pero hemos pedido que se tomen medidas extraordinarias", finalizó.

De esta manera, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, aseguró haber visto un cambio con la gestión de José Jerí.