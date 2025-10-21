Terror en San Martín de Porres: Atentan por tercera vez contra bus de empresa Translicsa

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las extorsiones y ataques contra empresas de transporte público continúan en nuestro país, pues un nuevo atentado contra una unidad de la compañía Translicsa, se registró esta madrugada.

Tercer atentado contra la empresa

La empresa cubre la ruta desde La Victoria hacia San Martín de Porres y fue en medio de esta que, según información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad a la altura del programa de viviendas Los Claveles, en la manzana A frente al lote 4, en SMP, en donde abrieron fuego.

El vehículo resultó con impactos de bala en la parte trasera y lateral derecha, aproximadamente 7 disparos recibió la cúster cuando, afortunadamente, no tenía pasajeros a bordo. El conductor, un adulto mayor, condujo por medidas de seguridad primero hasta la terminal de la compañía, pero tras la denuncia llevó el bus hasta la comisaría de Pro.

Los efectivos policiales acudieron hasta el lugar donde se registró el ataque para acordonar la escena e iniciar las pericias correspondientes. Fueron siete los casquillos de bata encontrados y determinaron que los disparos se realizaron hacia la zona baja del vehículo.

Anteriores ataques

Cabe señalar que en abril, un chofer de esta línea fue herido de bala en un ataque muy similar al ocurrido la madrugada de este martes 21 de octubre, dicho atentado se produjo en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos, en San Martín de Porres.

En septiembre otro conductor fue atacado cuando llegaba a su paradero final, el atentado fue grabado por delincuentes con el fin de atemorizar a los 80 trabajadores de la empresa.

Es por estos constantes ataques que gremios de transportes han paralizado sus servicios en más de una ocasión en protesta ante la falta de medidas del Estado. Sin embargo, actualmente el presidente interino José Jerí, viene sosteniendo reuniones con estos grupos para oír sus pedidos y proponer soluciones ante el problema.

Entre algunas medidas que se ha anunciado la declaratoria nuevamente del estado de emergencia en Lima Metropolitana y se evalúa un posible toque de queda, frente a estos actos que se registra en tardes horas de la noche o la madrugada.

En este contexto, un bus de la empresa Translicsa ha sufrido un nuevo atentado por presuntos extorsionadores cuando finalizaba su recorrido y estaba por llegar a su paradero final en San Martín de Porres.