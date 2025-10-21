Retiro AFP en Integra desde HOY: Conoce AQUÍ el paso a paso para solicitar hasta S/21,400 de tus aportes

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

AFP Integra reveló el paso a paso para que sus afiliados no tengan inconvenientes al momento de realizar el registro de su solicitud de sus aportes de hasta 4 UIT, que inicia este martes, 21 de octubre. Conoce en esta nota todos los detalles del trámite que será 100% virtual y gratuito.

AFP inicia octavo retiro este 21 de octubre

Desde este martes, se abre el proceso para que los afiliados del AFP Integra, y de otras administradoras del sistema privado de pensiones, realicen el trámite para solicitar el retiro extraordinario de sus fondos acumulados, bajo las condiciones de la Ley N.º 32445. Según esta ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, los afiliados pueden retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, hasta aproximadamente S/ 21,400, de su cuenta individual.

Sin embargo, debes tener en cuenta que desde hoy solo se podrá realizar el registro de solicitud, dependiendo del último dígito de tu DNI. La Asociación de AFP reveló el cronograma oficial para este proceso, que busca garantizar un trámite sin inconvenientes.

Asimismo, recuerda que el desembolso del fondo de las pensiones se realizará en cuatro armadas de hasta 1 UIT (S/5,350) cada 30 días, hasta alcanzar el tope máximo permitido por la ley que equivale a S/21,400 al valor vigente. A continuación puedes visualizar un cuadro donde se detallan las fechas en que podrás solicitar tu dinero en la AFP que estés afiliado.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

AFP Integra: Paso a paso para solicitar tus aportes

Las cuatro administradoras coinciden en que los afiliados deben tener en cuenta tres requisitos indispensables para el proceso: Tener a la mano el número de su DNI, clave web para ingresar a la agencia digital, tener su número de cuenta del banco en el que deseas recibir tu dinero, la cual no debe ser mancomunada.

Incluso, AFP Integra, a través de un video en sus redes sociales, dio algunos consejos para que las personas sepan el paso a paso de cómo realizar el pedido de su dinero. Solo debes tener en cuenta lo siguiente:

Inicia sesión con tu número de DNI y contraseña en el siguiente LINK. Selecciona la opción "Solicitar retiro". Encontrarás ya ingresado el monto máximo que puedes retirar. Si deseas puedes modificarlo a uno menor, dependiendo de cuánto deseas, de tus aportes. Si deseas trasladar parte o la totalidad de tu fondo a tu cuenta de Aportes Voluntarios sin fin previsional, elige SÍ e indica el monto. Elige el tipo de cuenta donde recibirá el dinero: Peruana o extranjera. Completa tus datos de residencia y bancarios solicitados según el tipo de cuenta seleccionado. Verifica tus datos de contacto: correo electrónico y número de celular. Por último, revisa que todo esté correcto y dale clic en "Registrar solicitud" y ¡listo! Recuerda que podrás revisar el estado de tu solicitud desde "Mi agencia digital" de Integra. Finalmente, dale finalizar y recibirás un correo de confirmación.

Requisitos y bancos autorizados para el desembolso

Los afiliados deberán consignar una cuenta bancaria personal, en soles y no mancomunada, perteneciente a algunas de las instituciones que procederán los pagos del retiro de hasta S/21,400. Los bancos y las cajas autorizadas, según lo detallado hasta el momento por las AFP, son Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, Banbif, Banco Falabella y Caja Huancayo.

Entidades bancarias autorizadas para recibir tus aportes.

Es así como AFP Integra reveló el paso a paso para que sus afiliados puedan registrar su solicitud del octavo retiro de sus aportes desde este 21 de octubre, dependiendo del último dígito de su DNI anunciado por la Asociación de AFP.