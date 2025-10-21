¿Te toca retirar HOY tu AFP? Estos son los REQUISITOS clave para solicitar tu dinero en Prima

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás afiliado a Prima AFP, aquí te explicamos paso a paso cómo saber si hoy te corresponde iniciar el octavo retiro "extraordinario y facultativo" de hasta S/21,400 y cuáles son los requisitos claves para evitar que te quedes fuera del trámite que será 100% virtual desde este martes, 21 de octubre.

Retiro AFP: Cronograma de solicitud según tu DNI

Después de varios meses, ya es realidad el octavo retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) del Sistema Privado de Pensiones (SPP), según lo establece la Ley N.º 32445. Es así que según el procedimiento operativo dado a conocer por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cada afiliado podrá disponer de sus fondos acumulados en las AFP, según el cronograma escalonado anunciado en función del último dígito o letra de su DNI.

Por su parte, la Asociación de AFP reveló que este 21 de octubre se activaron los LINKS de los portales de las cuatro administradoras: Integra, Profuturo, Prima y Habitat para que el proceso sea más sencillo y puedas disponer de tu dinero en cuatro armadas, cada una de 1 UIT hasta alcanzar el tope máximo que será S/21,400.

Sin embargo, recuerda que este martes solo se podrá pedir tu dinero, y recién, en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT. Para saber qué día te toca registrar tu pedido, puedes tener en cuenta el siguiente cuadro:

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

Prima AFP: Requisitos para solicitar tus aportes

En ese marco, muchos afiliados a Prima AFP se preguntan cuáles serán los requisitos clave para poder iniciar con el registro de solicitud del retiro de sus aportes acumulados hasta la fecha. Por ello, esta entidad dedicó un espacio en su portal oficial para dar mayores detalles y permitir a los afiliados no quedarse fuera del proceso.

Según detallaron, aquellos que desean retirar su dinero de hasta 4 UIT deben tener en cuenta estos detalles:

Debes ser afiliado de Prima AFP.

Tener dinero disponible en su fondo.

en su fondo. No debe estar recibiendo una pensión por jubilación o invalidez.

El número de tu DNI , ya que puedes usarlo, así esté vencido.

ya que puedes usarlo, Contraseña web.

Número de cuenta: Debes considerar que sea una cuenta a tu nombre y no mancomunada.

Datos actualizados: Si deseas hacer algún cambio puedes hacerlo desde tu Agencia Virtual Prima.

¿Cuándo será el desembolso de tu dinero?

A continuación te brindamos un cuadro donde podrás conocer el cronograma de desembolsos desde este martes, pagos, plazos máximos y fechas estimadas, según la fecha en que realizaste la solicitud, ¡toma nota!

Tabla de Pagos Pagos Plazo Máximo Fecha estimada 1er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde que se presenta la solicitud A más tardar el 20 de noviembre de 2025 2do. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso Hasta el 20 de diciembre de 2025 3er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso 19 de enero de 2026 aproximadamente 4to. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso Miércoles 18 de febrero de 2026 aprox.

Si no sabes a qué AFP estás afiliado puedes descubrirlo ingresando al siguiente enlace de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea (opción "Constancia de Afiliación AFP").

En resumen, tras darse a conocer que el retiro AFP 2025 comienza el 21 de octubre, permitiendo que miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones soliciten hasta 4 UIT, equivalentes a S/21,400, Prima reveló cuáles son los requisitos para proceder con el trámite 100% virtual.