SIN AGUA hasta por 12 horas el 4 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio?

Sedapal reportó que tiene nuevos cortes del servicio de agua potable programados para el miércoles 4 de marzo. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida de forma temporal.

Corte de agua hoy.
Corte de agua hoy. (Composición Exitosa)

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/03/2026

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de sus plataformas oficiales, reportó que tiene corte programado del recurso hídrico este miércoles, 4 de marzo. Conoce en la siguiente nota de Exitosa, qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

De acuerdo al comunicado de la empresa estatal, la suspensión temporal responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento en el sistema ubicadas en determinadas áreas de la capital. ¿Con qué objetivo? Para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en los hogares de sus usuarios.

En ese marco, instan a los vecinos de las zonas que se verán afectadas a tomar previsiones con anticipación. Recomiendan almacenar suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y limpieza en lo que dure el corte del servicio este miércoles 4 de marzo. En caso el recurso hídrico no vuelva en el horario indicado no dudes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000.

Corte de agua en Ate

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 
  • Áreas afectadas: Asoc. de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara parte alta.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 177.
  • También habrá corte de agua desde las 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en Programa de Vivienda Andrés Avelino Cáceres - Esq. Piérola.
  • La interrupción se dará a su vez en Asoc. Segundo Mercado López-Esq. Piérola, Asoc. UPIS 6 de Mayo - Esq. Piérola, Asoc. Valle del Mantaro del Perú - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé Ltda. - Esq. Piérola, P.V. Andrés Avelino Cáceres - Esq. Piérola, desde las 2:00 p.m. a 11:50 p.m.

Sin servicio en Magdalena del Mar

  • Áreas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay.
  • Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.
  • Sector 47.
  • Por empalme de tubería desde las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en: Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez (Ayacucho), Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón (San Martín), Jr. Yungay.

Interrupción del agua en Los Olivos

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. 
  • Áreas afectadas: A.H. Los Rosales de Pro, Asoc. El Manantial, Asoc. Río Santa, Asoc. de Vivienda Santa Elvira, Asoc. de Vivienda El Olivar, Urb. El Olivar del Norte, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 85.

Hasta el cierre de esta nota, Sedapal confirmó que cortará el servicio de agua potable en al menos tres distritos este 4 de marzo debido a trabajos de mantenimiento en el sistema. 

