Hasta 8 horas SIN LUZ el 4 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico?

¡A tomar medidas previsionales! Conoce qué distritos se verán afectados con el corte de luz programado para el miércoles 4 de marzo, según el reporte de la empresa Hidrandina. ¿Está tu zona en la lista?

Motivo del corte de luz el 4 de marzo

La empresa distribuidora Hidrandina confirmó la ejecución de un nuevo corte de luz para este miércoles 4 de marzo en distintas zonas del norte del Perú. De acuerdo a su más reciente reporte, la nueva jornada de restricción temporal se deberá a los trabajos de mantenimiento que buscan optimizar la infraestructura y reforzar la calidad del suministro.

En ese marco, exhortó a los usuarios tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la suspensión del servicio eléctrico en sus hogares, precisamente aquellos ubicados en regiones de La Libertad y Áncash.

Sin servicio eléctrico este miércoles

Algunos distritos que no contarán temporalmente con energía eléctrica este 4 de marzo serán aquellos en La Libertad, que te revelamos a continuación:

Distrito de Salaverry desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: C.Hab. Villa Marina Mzas. 23, C1, C2, G-1, G-11, G12, G13, G-13, G14, G2, C.Hab. Villa Marina III Etapa Mzas. G12, V7, Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mzas. G12, G-13, G14, G2. También habrá corte de luz desde las 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en C.Hab. Villa Marina IV Etapa Mzas. B1, B2, H-4 , C.Hab. Villa Marina Mzas. C3, E5, H-10, H-11, H-12, H3, H4, H-4, H-5, H5, H6, H7, H8, H-8, H-9, I6.

También habrá suspensión del servicio en estas zonas de Áncash:

Pomabamba, Huayllan /Pomabamba desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en: Pomabamba, Huayllan, Angascancha, Pajash, Chacuabamba.

Es así como la empresa Hidrandina reportó, a través de su página web, que ejecutará una nueva jornada de cortes de luz el miércoles 4 de marzo debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y prevenir inconvenientes futuros.