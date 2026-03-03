EE.UU. estaría preparando acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una acusación penal contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, según reveló la agencia Reuters y replicaron medios internacionales como ABC. La investigación se desarrolla de manera discreta, pero apunta a convertirse en un nuevo capítulo de tensión en la relación bilateral.

Rodríguez asumió el poder el pasado 3 de enero, tras la detención de Nicolás Maduro, y desde entonces ha buscado proyectar una imagen de apertura.

Sin embargo, los reportes señalan que Washington mantiene un archivo de inteligencia sobre ella desde al menos 2018, en el que se incluyen acusaciones de narcotráfico, contrabando de oro y vínculos con el empresario Alex Saab, detenido en 2020 por lavado de dinero. Incluso la DEA la habría catalogado en 2022 como "objetivo prioritario".

Intriga política

El posible proceso judicial contrasta con los gestos recientes de acercamiento entre Caracas y Washington. Menos de una semana atrás, Rodríguez llamó "amigo y socio" al presidente Donald Trump, pidiéndole que cese las sanciones contra Venezuela. El mandatario republicano, por su parte, elogió su gestión y calificó al país como "nuevo amigo y socio" de Estados Unidos.

Este doble escenario —acusación penal en curso y discurso de cooperación— genera interrogantes sobre cómo se configurará la relación bilateral si la denuncia se concreta. Para analistas, podría tratarse de una estrategia de presión de la administración Trump a través de la amenaza judicial como palanca para negociar condiciones favorables en el ámbito energético y político.

Delcy Rodríguez dice que también considera a EEUU un "socio y amigo". Celebra las palabras de Trump.



Todos aplauden, incluido Nicolás Jr., pese a que su papá fue capturado por EEUU hace menos de dos meses. pic.twitter.com/3qXEXoL2vU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 27, 2026

Nueva etapa en Venezuela

En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una entrevista a la prensa independiente, algo inusual tras años de hostigamiento a periodistas. El gesto fue presentado como parte de una "nueva etapa" en la política venezolana, aunque persisten dudas sobre la verdadera profundidad de los cambios.

La eventual acusación contra Delcy Rodríguez no solo afectaría la política interna venezolana, sino también la dinámica regional. Con Trump anunciando que EE.UU. ha extraído 100 millones de barriles de petróleo venezolano, la relación energética se vuelve estratégica. Una denuncia penal podría complicar los acuerdos en curso y abrir un escenario de mayor incertidumbre.

La preparación de cargos contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero coloca a Venezuela en una encrucijada: mientras se habla de amistad y cooperación con Estados Unidos, la justicia norteamericana avanza en una investigación que podría redefinir la relación bilateral. El desenlace marcará el rumbo de la política regional y del futuro inmediato del chavismo.