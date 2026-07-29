Presidenta Keiko Fujimori llega a la avenida Brasil para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras recibir honores por parte del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a la Gran Parada y Desfile Cívico. El ministro de Defensa, Rafael Belaude Llosa, fue el primer integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta fueron los primeros en salir para participar de esta actividad por Fiestas Patrias.

Keiko Fujimori recorre la avenida Brasil previo a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la avenida Brasil para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Recibió los honores correspondientes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y saludó a los ciudadanos que llegaron hasta este punto de la capital.

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Mandataria realizó recorrido a bordo de camioneta saludando a sus simpatizantes

La presidenta Keiko Fujimori recorrió la avenida Brasil a bordo de una camioneta y escoltada por Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Desde el vehículo, saludó a todos los ciudadanos que se han apersonado hasta este punto para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Fue ovacionada por el público.

Keiko Fujimori recorre la avenida Brasil

Previo a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se entonó la marcha de las banderas del Perú y el himno nacional con la presencia de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, acompañada de algunos integrantes de su gabinete ministerial como, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, el premier Luis Galarreta, entre otras autoridades del Estado, militares y policiales.

Keiko Fujimori es recibida en el estrado del Desfile Cívico Militar

Desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

Este 29 de julio, se desarrolla la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil por los 205° de Independencia del Perú. En ese sentido, este año es particularmente especial por la juramentación y toma de mando de la primera presidenta electa en el territorio nacional y la conformación del parlamento bicameral con dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado.

Tras más de 30 años de unicameralidad, el Perú reinstaló formalmente el Parlamento bicameral en julio de 2026. El nuevo Poder Legislativo está conformado por dos cámaras: la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros, y el Senado, compuesto por 60 legisladores hasta el 2031.

Finalmente, la llegada de la presidenta Keiko Fujimori en este evento patriótico que se desarrolla en la avenida Brasil fue para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 con su reciente cargo.