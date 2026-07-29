Parada Militar: Las inusuales caracterizaciones del Grupo Terna que llamaron la atención a poco tiempo de iniciar el Desfile Cívico Militar

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco de iniciar el Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, una serie de caracterizaciones que llamaron la atención de los asistentes al evento patriótico. Los integrantes del Grupo Terna llegaron a la avenida Brasil con atuendos conocidos por ayudar en sus intervenciones en contra de la delincuencia en el país.

Grupo Terna llegó al Desfile Cívico Militar

Como todos los años, desde su creación en 2012, el Grupo Terna es conocido por sus exitosos operativos infiltrados con personajes que se encuentran en tendencia y llaman la atención de la población.

Antes del inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, los integrantes del Grupo Terna se convirtieron en una de las principales atracciones al llegar a la avenida Brasil con sus ya tradicionales e inusuales caracterizaciones.

Entre las caracterizaciones destacaron la mascota oficial de la Copa del Mundo y de las personas en situación de calle, disfraces que forman parte de las estrategias de camuflaje que utiliza esta unidad policial para acercarse a la ciudadanía y ejecutar intervenciones contra la delincuencia.

Asimismo, el comandante Renzo Cipriani del escuadrón verde de la Policía Nacional del Perú (PNP), comentó la cantidad de integrantes que forman parte de este equipo que se encarga de hacerle frente a la delincuencia de manera encubierta.

"El Grupo Terna realiza inteligencia operativa y para completar el objetivo ellos tienen que analizar las circunstancias y se aprovecha la coyuntura del momento para poder mimetizarse y pasar desapercibido y lograr capturar al objetivo, en este caso a la mascota del Mundial, el jaguar hace poco con el inicio del Mundial, se mimetizaron y logró una intervención grande en lo que respecta a la microcomercialización de drogas", expresó Cipriani.

Características que debe tener un integrante del Grupo Terna

Asimismo, el técnico Honorio mencionó las características que debe tener un agente del Grupo Terna dada las labores de inteligencia que realizan y el rol que juegan en la sociedad al tener que mimetizarse en cada uno de sus operativos.

"Para que el agente terna pueda mimetizarse son ellos calificados dentro de los cursos de capacitación que reciben dentro del mismo escuadrón y se ve el perfil para poder ellos caracterizarse y mimetizarse en cualquier momento dependiendo la coyuntura social. Ellos despiertan diferentes habilidades tanto para ser persuasivos dentro de la operación",

Finalmente, el Grupo Terna volvió a captar la atención de los asistentes al presentar sus tradicionales caracterizaciones antes del inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.