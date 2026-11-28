28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno autorizó una nueva jornada de pesca exploratoria de pota en el litoral peruano. A través del Ministerio de la Producción (Produce), se encargó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) desarrollar esta actividad entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de conocer las condiciones biológicas y pesqueras del recurso calamar gigante en sus principales zonas de distribución y captura.

Tercera exploración de pota se realizará durante todo diciembre

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 00418-2026-PRODUCE, publicada este sábado en el Diario Oficial El Peruano. La medida forma parte del seguimiento científico que se realiza ante el fenómeno El Niño 2026-2027, debido a la necesidad de observar posibles variaciones en la disponibilidad de esta especie.

De acuerdo con los resultados de la segunda pesca exploratoria, los indicadores evaluados no mostraron señales consistentes de una disminución sostenida de la disponibilidad de pota. Por ello, las autoridades dispusieron continuar con las investigaciones para obtener información actualizada sobre el comportamiento del recurso.

La actividad contará con embarcaciones pesqueras que tengan una capacidad de bodega de hasta 32.6 metros cúbicos, además de permisos de pesca y habilitación sanitaria vigentes. Cada embarcación podrá realizar un máximo de dos zarpes y deberá utilizar líneas poteras para desarrollar sus operaciones.

Asimismo, los participantes tendrán que cumplir las disposiciones de seguimiento satelital, trazabilidad y desembarque establecidas por Produce, con el propósito de garantizar el control de las capturas realizadas durante la investigación.

🦑 ¡Pesca exploratoria de la pota! 🇵🇪 Desde Ancón, pescadores artesanales y especialistas del @ImarpePeru unen experiencia y conocimiento científico para conocer mejor la disponibilidad de este recurso y reactivar la pesca artesanal. #MarDeOportunidades 🌊 https://t.co/Z1AVUtEFuA — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) November 23, 2026

Bonito tendrá límite de captura de 5.000 toneladas

Por otro lado, Produce también autorizó una pesca exploratoria de bonito, que estará a cargo del Imarpe y se desarrollará del 1 al 15 de diciembre de 2026. Esta investigación tendrá un límite total de captura de 5.000 toneladas y permitirá estudiar la condición reproductiva, distribución espacial y estructura por tallas de esta especie.

La autorización fue establecida mediante la Resolución Ministerial Nº 00419-2026-PRODUCE. Según la disposición, el volumen permitido se distribuirá de acuerdo con las características de las embarcaciones y los métodos de extracción empleados.

De esta manera, se asignaron 500 toneladas para embarcaciones que utilicen redes de cortina y otras artes pasivas; 1.800 toneladas para aquellas que empleen redes de cerco con capacidad menor a 10 metros cúbicos; 600 toneladas para embarcaciones de entre 10 y 20 metros cúbicos, y 2.100 toneladas para las que tengan una capacidad superior a 20 y de hasta 32.6 metros cúbicos.

Un aspecto importante es que las capturas obtenidas durante esta investigación no serán descontadas del límite de captura anual asignado a las embarcaciones participantes para el 2026. Sin embargo, el volumen autorizado podrá modificarse si los indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros lo justifican, previo informe técnico del Imarpe.

En conclusión, las dos autorizaciones permitirán ampliar la información científica sobre la pota y el bonito durante diciembre, en un escenario marcado por El Niño 2026-2027. El monitoreo del Imarpe será determinante para evaluar la disponibilidad de ambos recursos y recomendar medidas oportunas para el desarrollo de las actividades pesqueras.