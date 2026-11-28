28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, advirtió que 26 puentes del norte del país se encuentran en riesgo debido a las intensas lluvias. Asimismo, anunció que dispuso a Provías el traslado de cinco puentes modulares a Lambayeque para atender la emergencia y garantizar la conectividad en las zonas afectadas.

Puentes en riesgo ante el fenómeno El Niño: alerta MTC

El norte del Perú atraviesa un momento crítico ante las lluvias extremas por el fenómeno El Niño (FEN). Ante esta situación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, brindó declaraciones exclusivas a Exitosa, para informar sobre las acciones que viene realizando su sector para aminorar el impacto de los efectos adversos del FEN.

En primer lugar, el titular del MTC, informó que este sábado 28 de noviembre, se encuentra en Lambayeque por encargo de la presidenta Keiko Fujimori, para inspeccionar y monitorear las acciones de preparación y respuesta por El Niño. Asimismo, destacó que se revisaron los trabajos de descolmatación y la colocación de riveras con geobolsas en el puente La Leche.

En ese marco, el ministro Tangherlini advirtió sobre la vulnerabilidad de importantes estructuras viales ante las precipitaciones previstas, así como crecidas de ríos, desbordes y activación de quebradas en el norte del país. Según precisó en diálogo con el programa 'Hablemos Claro', hay alrededor de 26 puentes que se encuentran en situación de riesgo.

"Por lo menos en la zona norte, en la vía concesionada, se tiene información que se levantó desde el MTC, un total de 26 puentes que están en riesgo. De esos, algunos ya se han hecho intervenciones como el puente La Leche, (...) en otros, hemos tenido intervención también de la autopista del Sol", expresó.

MTC realiza acciones de prevención en puentes del país ante el fenómeno El Niño.

MTC dispone traslado de cinco puentes modulares a Lambayeque

Durante la entrevista, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostuvo que, como parte de las medidas que adopta su sector, dispuso a Provías trasladar cinco puentes modulares a la región Lambayeque.

Según precisó, estas estructuras permitirán contar con alternativas de respuesta si alguno de los puentes existentes resulta dañado o queda inutilizable debido a las intensas precipitaciones relacionadas al fenómeno El Niño.

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