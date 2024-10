Protesta en UNMSM: Rectora reconoce contratación de "terceros" para garantizar seguridad

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, reconoció la contratación de "terceros" para garantizar el apoyo en la seguridad durante el proceso electoral.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la 'Decana de América', Jerí Ramón aseguró que a ella también le indigna los hechos de violencia que se registraron en UNMSM e indicó que le pidió al jefe de seguridad que todos los "terceros" trabajen de amanecida.

"En primer lugar, a mí también me indigna, creo que a todos nos indigna cuando tocan a San Marco y cuando salen esas acciones de agresiones. Este maltrato de los alumnos se ha dado de forma tan tremenda (...) En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga incluso para que trabajen de amanecida, esa es la verdad, y que refuercen", expresó.

Asimismo, la rectora de de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos apuntó que ella no puede saber si los encargados de seguridad abrieron las puertas para que ingresen "otras personas ajenas a seguridad".

"Cuando yo le llamé al jefe de seguridad, él me dijo que los terceros iban a entrar en la noche porque ellos trabajan en el turno de día. Yo no puedo saber si le abrieron la puerta para que entren otras personas ajenas a seguridad porque no estuvo ahí", agregó.