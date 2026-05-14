Protestas en San Marcos: Rectora Jerí Ramón denunció penalmente a estudiantes por daños en el campus

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, anunció que procedió a denunciar penalmente a los estudiantes universitarios que causaron daños a la infraestructura durante la toma del campus universitario, una medida que ha sido adoptada por el alumnado en protesta a un proyecto de ley que pretende autorizar la reelección de autoridades universitarias.

"Gracias a Dios, con la instalación de las cámaras, están los rostros de todos aquellos que han dañado la infraestructura. Esa denuncia se ha tenido que hacer, sí o sí. Porque, caso contrario, yo sería la responsable de los daños a la infraestructura", informó la máxima autoridad de la casa de estudios en el último Consejo Universitario.

En una entrevista después de su participación en la asamblea universitaria, la rectora Jerí Ramón justificó la denuncia penal contra los estudiantes indicando que estos deben atenerse a las consecuencias de sus actos. "No es que yo tumbo una puerta y no me pasa nada. La juventud tiene que aprender a ser consciente ", dijo y lamentó que los hechos se suscitaran en el 475 aniversario de la universidad y con visitas de invitados extranjeros.

Aprueban comisión para iniciar diálogo

Inicialmente, en el desarrollo del Consejo Universitario, la rectora de la UNMSM afirmó que se encuentra dispuesta a iniciar un diálogo con los estudiantes, con la condición de que se levante la medida de protesta. "Que levanten la toma y nos sentamos a dialogar", señaló.

Sin embargo, ante opiniones divididas entre decanos y estudiantes en torno a que el diálogo se esté condicionando, la rectora Jerí Ramón aprobó formar una comisión especial que inicie conversaciones con los estudiantes para encontrar una solución a esta protesta.

"Si hay voluntad de los alumnos, estamos hablando de un plazo de 24 horas. Los convoco (el 14 de mayo) a la misma hora, 5:00 p. m., para continuar con el Consejo. En esta continuidad veremos el informe de la comisión" señaló.

Jerí Ramón evita afirmar si busca la reelección

Consultada por si tiene la intención de postularse nuevamente como rectora de San Marcos, Jerí Ramón indicó que se encuentra a la espera de una opinión de su grupo político.

"Estoy evaluando. Eso va a depender del movimiento al cual yo pertenezco defina mi situación. No lo defino yo", sostuvo en Radio Nacional.

En conclusión, la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, anunció que ha presentado una denuncia contra los estudiantes que causaron daños en la infraestructura universitaria.