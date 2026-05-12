Falleció mítica figura del rock peruano: Río, Frágil, Patricio Suárez Vértiz y más lloran su partida

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música peruana se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de una figura emblemática del rock nacional. Diversos colegas y amigos con los que compartió escenarios e inclusive agrupaciones lamentaron su pronta partida a través de sentidos mensajes de despedida.

El adiós a un histórico músico del rock peruano

El rock nacional llora el fallecimiento del destacado baterista Abel 'Walo' Carrillo Milla, a los 75 años, tras batallar con una penosa enfermedad según trascendió. Considerado uno de los mejores en su puesto del género rock en nuestro país. Así lo dieron a conocer amistades, artistas así como portales que lo conocieron de cerca.

La figura fundamental y pionera del rock nacional será recordado principalmente por su virtuosidad con las baquetas al momento de tocar la batería así como por haber fundado bandas históricas de las décadas de los 60 y 70. En ese sentido, sus principales aportes y trayectoria se dieron con sus pininos en la escena musical profesional.

Así por ejemplo formó parte del grupo de rock psicodélico instrumental Los Holy's, la cual fue formada en 1966. Además, cofundó la banda Telegraph Avenue en 1969 que se caracterizaba por fusionar la psicodelia con ritmos latinos.

Sin embargo, su talento lo llevó a buscar nuevos horizontes en el género del heavy metal convirtiéndose de esta forma en un precursor del rock pesado en Lima y Sudamérica. Fue así que en 1972 creó el grupo Tarkus junto a músicos argentinos.Posteriormente, en 1980 integró Dr. No.

Mr Blues y Tlön, fueron otras bandas en las que fue baterista. Precisamente, la enfermedad truncó su presentación con este último grupo, programada para este sábado en el Arenales Vinyl Fest, con motivo del lanzamiento de un disco recopilatorio.

Colegas y amigos lo despiden

El fallecimiento de 'Walo' Carrillo ha calado hondo en diversos colegas y amigos que lo han despedido. Así por ejemplo la banda Frágil destacó su carrera musical y afirmaron que lo recordarán por su "amistad sincera, su pasión por la música y hermandad". Además extendieron condolencias a sus familiares.

Mensaje de despedida de Frágil para Abel 'Walo' Carrillo Milla

De igual el grupo Río recordó que con el artista tuvieron la dicha de grabar sus dos primeras canciones. Quien se sumó a los mensajes fue Patricio Suárez Vértiz quien sostuvo que el baterista fue como un segundo padre para él debido a que fue su mánager.

"Hoy es un día muy triste para mí, pero a la vez de gozo porque mi segundo padre y mánager El hombre más feliz del universo Abel Walo Carrillo partió al gozo eterno con nuestro Padre Celestial", escribió el intérprete de Disco Bar.

El legado de Abel 'Walo' Carrillo Milla en el rock peruano es imborrable, hoy se lamenta su sensible fallecimiento en el ambiente artístico y a su vez se resalta su figura pionera y creativa en el género.