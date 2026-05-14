14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Es oficial! La Comisión Ad Hoc-Ley N° 29625 aprobó el Reintegro 5 para exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). En ese marco, el Banco de la Nación, reveló el cronograma de pagos para que los beneficiarios puedan consultar con su DNI qué fechas les toca cobrar su dinero desde el jueves 14 de mayo.

Fonavi, padrón Reintegro 5: ¿Quiénes serán beneficiados?

Tal como se detalla en la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625 desde este 14 de mayo se realizará el pago correspondiente a los fonavistas que conforman el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago.

De acuerdo al documento oficial, la devolución del dinero beneficiará a más de 66 mil exaportantes a nivel nacional y se prevé destinar más de S/222 millones. En ese marco, se resalta quiénes serán incluidos en el padrón del Reintegro 5 del Fonavi:

Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes.

la devolución de sus aportes. Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad.

de edad. Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026.

de edad al 31 de mayo de 2026. Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

Los que perciban pensión de invalidez de la ONP.

Cronograma de pagos del reintegro 5 del Fonavi: Fechas clave

Tras verificar que cumples con los requisitos y podrías estar dentro del padrón de beneficiarios para la devolución de sus aportes del quinto grupo de reintegro, debes verificar qué día te tocaría cobrar. El Banco de la Nación puso a disposición de los beneficiarios más de 570 agencias en todo el país y los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano), a fin de brindar una atención segura y ordenada.

Para el desembolso del dinero de fonavistas, la entidad bancaria dio a conocer el cronograma de pagos en función al último dígito del DNI del beneficiario que estará disponible desde el 14 de mayo:

DNI acabado en 0 y 1: Cobran desde el 14 de mayo.

DNI acabado en 2 y 3: Cobran desde el 15 de mayo.

DNI acabado en 4 y 5: Cobran desde el 18 de mayo.

DNI acabado en 6 y 7: Cobran desde el 19 de mayo.

DNI acabado en 8 y 9: Cobran desde el 20 de mayo.

Desde el jueves 21 de mayo los herederos de fonavistas fallecidos pueden acreditarse.

Link reintegro 5: Consulta con tu DNI si estás en el padrón

Recuerda que los pagos no tienen fecha de vencimiento y pueden cobrarse en cualquier momento. Asimismo, se aconseja a los fonavistas y sus familiares consultar antes si se encuentra en la lista de beneficiarios en el portal de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc a través del siguiente ENLACE y seguir estos pasos:

Una vez dentro de la plataforma, ingresar a la opción "4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026". Selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Digita el número de tu documento. Completa el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior y dale clic en ENVIAR.

Es así como en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 547-2026/ CAH-LEY N° 29625, el Banco de la Nación comenzará este 14 de mayo con el pago a los fonavistas que forman parte del padrón del Reintegro 5. Por ello, se reveló el cronograma de pago con las fechas claves para la devolución de aportes.