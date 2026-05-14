Ica: Gobierno prorroga estado de emergencia en Pisco para combatir la criminalidad y otras situaciones de violencia

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pisco del departamento de Ica, para continuar haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 070-2026-PCM, publicado el miércoles 13 de mayo, el Gobierno dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) siga manteniendo el control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas continuará brindando su apoyo operacional, determinado las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Continuación de restricciones

Durante la continuación de la medida excepcional que empieza a regir desde hoy, jueves 14 de mayo, se sigue suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Para tener en cuenta:

Según el dispositivo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentará al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la prórroga de la medida hasta su culminación.

Además, continúa en Sesión Permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Ica, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la provincia de Pisco, así como el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financian con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y los titulares de Defensa, Economía, Interior, Justicia y Derechos Humanos.