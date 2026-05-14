Terror en Santa Anita: Extorsionadores queman combi a pesar que el chofer estaba al interior de la unidad

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo víctima de las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión y al sicariato. Esta vez, delincuentes quemaron una combi en Santa Anita tras negarse al pago de cupos a pesar que el conductor se encontraba dentro.

Extorsionadores queman combi con conductor adentro

De acuerdo a los reportes, la unidad se encontraba estacionada a las afueras de una vivienda en la urbanización Las Praderas en Santa Anita. Cerca de las 3 de la madrugada, delincuentes llegaron hasta este punto y le prendieron fuego a la unidad a pesar que el chofer se encontraba descansando al interior.

Por suerte, el hombre de 45 años logró salir de la combi, pero de igual manera sufrió quemaduras de consideración. Vecinos y testigos acudieron en su auxilio y lograron sofocar el fuego, aunque de igual forma el vehículo casi inservible.

Serenos de la Municipalidad de Santa Anita y agentes de la Policía Nacional del Perú de la comisaría del sector también se hicieron presentes en la escena para iniciar las diligencias de rigor. La víctima fue llevado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue debido a sus heridas de consideración.

'El Clan del Norte' exige pago de cupos

Familiares del conductor afectado señalaron que la combi, que cubre la ruta va desde el óvalo Santa Anita hasta Ceres, no era de su pertenencia ya que solo la alquilaba. Además, indicaron que los transportistas que operan en esa zona de Lima Este son víctimas de extorsión desde hace tres años.

A través de mensajes y videos en WhatsApp, la banda denominada 'El Clan del Norte' les exigen un pago inicial de 200 soles a modo de inscripción inicial y luego un cobro diario de 20 nuevos soles.

Tras la negativa de los transportistas, los criminales radicalizaron sus accionar quemando esta combi en Las Praderas. Incluso, a través de la misma aplicación de mensajería enviaron un video del preciso momento en que la unidad ardía en llamas mientras los delincuentes señalaban que eso le pasaría si es que no se ponían al día.

Peritos de criminalística iniciaron con los trabajos para recabar mayores detalles de los sucedido. Además, la Municipalidad de Santa Anita indicó que aumentará el patrullaje en la zona para evitar un nuevo hecho delictivo.

En resumen, extorsionadores de 'El Clan del Norte' quemaron una combi en Santa Anita a pesar que el chofer se encontraba adentro sufriendo quemaduras de consideración.