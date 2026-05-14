Precio del dólar en Perú HOY: Conoce su cotización este jueves 14 de mayo

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio del dólar hoy jueves 14 de mayo en Perú. Si eres inversionista o tienes una deuda en dólares, informarte sobre el tipo de cambio de la divisa estadounidense para la venta y la compra te permitirá anticipar riesgos y evitar pérdidas que puedan afectar tu bolsillo.

Precio del dólar HOY 14 de mayo: ¿A cuánto cotiza?

La proyección a futuro del desempeño del dólar permanece incierta a medida que continúa el conflicto bélico en Medio Oriente y se continúa sin proclamar a los candidatos presidenciales que obtuvieron mayor voto en las Elecciones Generales 2026. A pesar de no ser oficial, el escenario político para la segunda vuelta parece estar bastante definido por el avance del escrutinio.

Con el conteo de votos al 99.97%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubica a Keiko Fujimori en primer lugar con 17.19%, seguido por Roberto Sánchez con 12.02% y Rafael López Aliaga con 11.9%. El escenario no parece dar ningún giro radical considerando que las autoridades electorales han desestimado todos los pedidos para anular total o parcialmente los comicios pese las irregularidades.

Ante esta menor incertidumbre, se ha comenzado a apreciar una tendencia a la baja, que resulta significativa en comparación con el mes anterior, en donde el dólar alcanzó su pico más alto, y que otorga una mayor confianza a los ciudadanos y a las compañías que invierten en el país.

Según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), entidad que fija el valor del dólar, el tipo de cambio oficial de compra y venta para este jueves 14 de mayo es:

JUEVES, 14 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.421 S/ 3.426

Tipo de cambio del dólar paralelo

Si deseas evitar afectaciones a tu bolsillo y evaluar otros valores del dólar, se aconseja informarse sobre el precio del 'dólar Ocoña', también llamado 'dólar de la calle', que es aquel que se compra y vende en el mercado informal (casas de cambio). Aquí, el tipo de cambio se determina por la ley de la oferta y demanda.

De acuerdo con el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del 'dólar paralelo' es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra: S/3.410 y la Venta S/3.435

Es así que, a medida que se perfilan a los ganadores de la primera vuelta electoral, la cotización del dólar comienza a descender como registra su valor para este jueves 14 de mayo.