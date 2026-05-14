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¿Tendencia a la baja?

Precio del dólar en Perú HOY: Conoce su cotización este jueves 14 de mayo

Si deseas evitar afectaciones a tu economía, averigua sobre el precio del dólar y cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este jueves 14 de mayo.

Tipo de cambio del dólar en Perú hoy jueves 14 de mayo
Tipo de cambio del dólar en Perú hoy jueves 14 de mayo Foto: creado con IA

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/05/2026

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Conoce el precio del dólar hoy jueves 14 de mayo en Perú. Si eres inversionista o tienes una deuda en dólares, informarte sobre el tipo de cambio de la divisa estadounidense para la venta y la compra te permitirá anticipar riesgos y evitar pérdidas que puedan afectar tu bolsillo.

Precio del dólar HOY 14 de mayo: ¿A cuánto cotiza?

La proyección a futuro del desempeño del dólar permanece incierta a medida que continúa el conflicto bélico en Medio Oriente y se continúa sin proclamar a los candidatos presidenciales que obtuvieron mayor voto en las Elecciones Generales 2026. A pesar de no ser oficial, el escenario político para la segunda vuelta parece estar bastante definido por el avance del escrutinio.

Con el conteo de votos al 99.97%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubica a Keiko Fujimori en primer lugar con 17.19%, seguido por Roberto Sánchez con 12.02% y Rafael López Aliaga con 11.9%. El escenario no parece dar ningún giro radical considerando que las autoridades electorales han desestimado todos los pedidos para anular total o parcialmente los comicios pese las irregularidades.

Ante esta menor incertidumbre, se ha comenzado a apreciar una tendencia a la baja, que resulta significativa en comparación con el mes anterior, en donde el dólar alcanzó su pico más alto, y que otorga una mayor confianza a los ciudadanos y a las compañías que invierten en el país.

Según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), entidad que fija el valor del dólar, el tipo de cambio oficial de compra y venta para este jueves 14 de mayo es:

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Tipo de cambio
JUEVES, 14 DE MAYO

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.421

       

S/ 3.426

    

Tipo de cambio del dólar paralelo

Si deseas evitar afectaciones a tu bolsillo y evaluar otros valores del dólar, se aconseja informarse sobre el precio del 'dólar Ocoña', también llamado 'dólar de la calle', que es aquel que se compra y vende en el mercado informal (casas de cambio). Aquí, el tipo de cambio se determina por la ley de la oferta y demanda.

De acuerdo con el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del 'dólar paralelo' es el siguiente:

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  • Mercado paralelo (casas de cambio): Compra: S/3.410 y la Venta S/3.435

Es así que, a medida que se perfilan a los ganadores de la primera vuelta electoral, la cotización del dólar comienza a descender como registra su valor para este jueves 14 de mayo.

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