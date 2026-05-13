Fallece reconocido comentarista de TV víctima de un cáncer de colon: Colegas lloran su pronta partida

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido comentarista de televisión de farándula ha impactado al mundo del espectáculo al conocerse que falleció víctima de un cáncer de colon. Familiares y colegas lloraron su pronta partida.

Fallece reconocido comentarista de TV e influencer

El creador de contenido y comentarista de temas de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, popularmente cpnocido en República Dominicana como "Melvin TV", perdió la vida luego de enfrentar durante varios meses un delicado cuadro de salud provocado por un cáncer de colon.

Melvin, quien formó parte de espacios dedicados al entretenimiento como 'Los Dueños del Circo', había hecho pública su situación médica a finales del pasado año, cuando solicitó ayuda económica para poder costear tratamientos especializados y procedimientos médicos derivados de la enfermedad.

Hay que mencionar que, durante el doloroso proceso diversas figuras del entretenimiento dominicano le expresaron públicamente su apoyo y solidaridad hacia la figura televisiva, quien también compartió en varias ocasiones el difícil momento físico y emocional que atravesaba.

Es necesario indicar que, la lamentable noticia fue confirmada por Santiago Matías, propietario del grupo de medios Alofoke Media Group, donde Vicente Ventura trabajó hasta noviembre de 2024.

"En paz descans, Dios te tenga en su gloria. Te vamos a extrañar", escribió el reconcido dueño de una de las cadenas televisivas más importantes de República Dominicana en una publicación en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía del influencer fallecido.

Publicacion que confirma la muerte de Melvin TV

Así fueron los últimos meses de vida de "Melvin TV"

La grave situación de "Melvin TV" generó una amplia reacción por parte de sus seguidores, colegas y personalidades del ambiente artístico dominicano, quienes se unieron en cadenas de oración para solicitar su pronta recuperación y mensajes durante el proceso de su tratamiento.

En ese sentido, en sus últimos meses de vida Melvin Alexander Vicente Ventura estuvo solicitando donantes de sangre así como ayuda económica para luchar contra el cáncer de colón.

También vale subrayar que, la semana pasada un destacado doctor dominicano alertó sobre el estado en el que se encontraba "Melvin TV" tras el deterioro de su salud, afirmando que estaba agonizando.

Entre los programas en que trabajó el destacado comentarista televisivo se encuentra "Los Dueños del Circo", "Los Jediondos", "Alofoke Radio Show", "Sin Filtro Radio Show" y "La Gurrupela".

Como vemos, el ambiente artísitico de República Dominicana se encuentra de luto luego de confirmarse que el reconocido creador de contenido y comentarista de farándula de televisión, Melvin Alexander Vicente Ventura, falleció a causa de un cáncer de colon el cual hizo público el año pasado.