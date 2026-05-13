Estudiantes de San Marcos rechazan proyecto de ley que permitiría reelección de rectores

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Percy Rosados, miembro de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), indicó que varios alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, rechazan el proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores y con ello la permanencia en el cargo de la rectora Jerí Ramón.

Estudiantes de la UNMSM toman campus

En pleno aniversario por sus 475 años de fundación y un proceso electoral interno, decenas de estudiantes de San Marcos bloquearon los distintos accesos a la Ciudad Universitaria en rechazo al proyecto de ley que plantea permitir la reelección de las autoridades universitarias.

La iniciativa se trata del proyecto de Ley N° 12736/2025-CR, que busca modificar el artículo 66 de la Ley N° 30220 de la Ley Universitaria con el objetivo de que rectores y vicerrectores "puedan ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ya en la lista original o en una lista diferente con la que fueron elegidos por primera vez".

Según indicó el representante estudiantil, la visita de la rectora Jerí al Congreso de la República con motivo de recibir una moción de saludo y la exoneración del referido proyecto de ley en la Comisión de Educación para su discusión en el Pleno no sería una coincidencia. Ello, debido a que la fecha límite para que los candidatos al rectorado en el próximo proceso electoral culmina este sábado 16 de mayo.

"Que salga este proyecto de ley en este momento no es coincidencia. A eso deberíamos añadir que el jueves pasado hubo una actividad en el Congreso en que llegó la rectora y precisamente ese día se ha exonerado el proyecto de ley del dictamen de la Comisión de Educación y ha pasado directamente al Pleno", señaló.

Estudiantes y profesores exigen respuesta de la rectora Jerí

En conversación con Nicolás Lúcar, el estudiante Percy Rosados también advirtió que, en caso no sean escuchados y la norma se apruebe en el Parlamento, la comunidad sanmarquina impulsará un proyecto legislativo para derogar la referida norma.

En esa misma línea, la docente y asambleísta universitaria, Dra. Gisella Orjeda, exigió a la rectora Jerí brindar soluciones inmediatas a los reclamos de los estudiantes para que el problema sea resuelto:

"La pelota está en cancha de la rectora. Tiene que llamar al diálogo a los estudiantes. Ellos ya han elevado su pliego de reclamos y ahora tiene que responder para solucionar cuanto antes. Todos queremos una solución pacífica", dijo.

En conclusión, alumnos de la UMNSM han tomado el campus universitario en rechazo a un proyecto que pretende permitir la reelección de rector y vicerrectores.