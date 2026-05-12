Fonavi, padrón Reintegro 5: ¡Es oficial! Fecha de PAGO y quiénes se verán beneficiados

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya es oficial el pago del Reintegro 5 para exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Conoce desde cuándo se realizará el depósito a través del Banco de la Nación y quiénes se verán beneficiados, según la normativa vigente.

Fonavi 2026: Confirman fecha de pago Reintegro 5

Tal como el miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, confirmó hace una semana en diálogo con Exitosa, se hizo oficial la devolución del dinero de más de 66 mil exaportantes a nivel nacional, para el que se destinaría más de S/222 millones. En el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano se publicó la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625 que confirma el pago del Reintegro 5.

De acuerdo a la normativa vigente, la devolución de aportes del Reintegro 5 se daría desde el jueves 14 de mayo, y alcanzaría a fonavistas que pertenecieron a los grupos de pago de la lista 1 al 19 y que anteriormente ya habían recibido devoluciones parciales de sus aportes.

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional para hacer efectivo su cobro. La Comisión Ad Hoc, precisó que el padrón priorizará a los fonavistas considerados dentro de grupos vulnerables.

Fonavi: ¿Quiénes cobrarán el Reintegro 5?

Si bien aún no se ha publicado el padrón en el portal oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, hasta el cierre de esta nota, la resolución precisa que en las próximas horas se activará la opción para saber con tu número de DNI si te toca cobrar ya. Asimismo, los lineamientos aprobados por la Comisión Ad Hoc se precisa quiénes se verán beneficiados con el pago del Reintegro 5, entre ellos:

Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago , que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes.

al , que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes. Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad.

de edad. Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026.

mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026. Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

- Los que perciban pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional ( ONP ).

de la Oficina de Normalización Previsional Los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Link del Reintegro 5 del Fonavi: ¿Cómo saber si eres beneficiario?

Como parte del procedimiento establecido por la Comisión Ad Hoc, la lista de Reintegro 5 será publicada en la página web de la Secretaría Técnica, a fin de que los exafiliados puedan verificar si están incluidos en el padrón.

A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes:

Clic en https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/. Según la resolución, seguidamente, se deberá ingresar al módulo "Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026". Una vez que ingreses, selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Digita el número de tu documento. Completa el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Recuerda que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago. Finalmente, el artículo 2 de la resolución se resalta que los beneficiarios podrán acceder al Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), documento que detalla los periodos y montos de aportes reconocidos para la devolución.

Es así como se hizo oficial el pago del Reintegro 5 del Fonavi desde este 14 de mayo con padrón de 66,664 beneficiarios, de acuerdo a la resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625.