WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde este 31 DE MAYO: Conoce la lista completa

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de usuarios en el mundo podrían quedarse sin acceso a WhatsApp en los próximos meses debido a una nueva actualización anunciada por Meta. La popular aplicación de mensajería dejará de funcionar en varios celulares antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y compatibilidad, afectando tanto a dispositivos Android como a algunos modelos de iPhone.

¿Qué celulares dejarán de tener WhatsApp?

La medida comenzará a aplicarse desde el 31 de mayo de 2026 y afectará principalmente a teléfonos lanzados hace más de diez años. Según informó la compañía, WhatsApp solo funcionará en equipos con Android 5.0 o versiones superiores, mientras que en iPhone será necesario contar con iOS 15.1 o más reciente para continuar utilizando la plataforma sin inconvenientes.

Entre los celulares Android que perderán compatibilidad figuran modelos muy populares como el Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Motorola Moto G, HTC One M8 y Sony Xperia Z2. En el caso de Apple, los iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus también quedarán fuera del servicio debido a que ya no pueden actualizarse a versiones recientes del sistema operativo.

Para muchos usuarios, esta noticia representa un problema importante, ya que WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar, estudiar y mantenerse en contacto con familiares y amigos. Algunas personas todavía utilizan estos dispositivos por motivos económicos o porque continúan funcionando correctamente para tareas básicas del día a día.

Meta explicó que los teléfonos con sistemas operativos antiguos ya no ofrecen las condiciones necesarias de seguridad y rendimiento para soportar nuevas funciones de la aplicación. Por ello, la empresa recomienda actualizar el software del dispositivo o cambiar a un celular más moderno. Además, aconseja realizar una copia de seguridad de los chats para evitar la pérdida de conversaciones, fotos y archivos importantes antes de que el servicio deje de funcionar definitivamente.

WhatsApp empezará a ser de pago

Según lo difundido por el portal WABetaInfo, una página especializada en actualizaciones de la aplicación, las novedades de WhatsApp Plus para los usuarios con dispositivos iphone estarían cada vez más cerca, comenzando por el continente europeo.

El servicio que ya estaría funcionando en Europa, aparece con un precio de 2.49 euros al mes, un costo que puede variar cuando llegue al Perú. Pese a que aún no se sabe la fecha que este servicio podría comenzar a ser una opción en el país, la actualización se llevaría progresivamente.

Mientras algunos usuarios deberán despedirse de WhatsApp por la falta de compatibilidad en celulares antiguos, otros esperan la llegada de nuevas funciones de pago para iPhone. Según WABetaInfo, el servicio WhatsApp Plus ya comenzó a implementarse en Europa y tendría un costo mensual, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su llegada al Perú.