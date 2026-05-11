Famoso actor peruano IMPACTA al solicitar dinero tras acabarse sus ahorros: "No estoy pidiendo mucho"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En las reciente semanas, un reconocido actor peruano, recordado por sus diversas participaciones en destacadas producciones de cine, televisión y teatro se encuentra en el ojo mediático luego de una serie de videos en los que ha respondido a diversos usuarios de las redes sociales tras rumores sobre su orientación sexual.

Sin embargo, recientemente impactó al solicitar dinero al revelar a sus seguidores que se han acabado sus ahorros, pese a que contó que en algún momento logró a ganar demasiado dinero a sus cortos 19 años, pero hoy la historia es distinta.

Brando Gallesi sorprende al pedir dinero en redes sociales

En esta oportunidad del intérprete escénico del que hablamos es Brando Gallesi, quien recurrió a su cuenta oficial de TikTok para abrir su corazón y dar a conocer el camino que tuvo para poder convertirse en actor, profesión con la cual subrayó que logró ganar entre 20 mil a 30 mil soles.

Sin emabrgo, confesó que al provenir de una familia humilde no contaban con la educación financiera necesaria para saber administrar dicha cantidad de dinero. Así, el joven actor de 23 años, en otro video dio a conocer que sintió la necesidad de alejarse de todo para encontrarse consigo mismo por lo que tuvo que hacer uso de sus ahorros durante el 2023.

Por tal motivo, luego de contar lo que le sucedió algunos de sus seguidores le pidieron su cuenta bancaria para que puedan apoyarlo para que pueda sobrellevar la situación que atraviesa.

"Si me quieren apoyar, está bien, todo será bien recibido; les dejo mi QR. Siendo esta la primera vez en mi vida que hago algo así. Es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad", sostuvo.

#comunidad #apoyo #peru ♬ sonido original - Brando Gallesi @_brandogallesi ¡A ustedes no quiero venderleeees!😔🫂 Honestamente ya he tenido negocios enfocados en la venta al público directamente, hasta que conocí y entendí la venta empresarial, y siendo alguien empático y consciente de la situación del pueblo peruano, me parecía incoherente andarles quitando de su dinero cuando cada sol actualmente cuesta muchísimo (y lo sé porque lo vivo en carne propia). Así que les agradezco desde ya por todo el apoyo, si es que desean apoyarme claramente ya que no es ninguna obligación, pero igualmente esto muy agradecido por todo el amor que hemos estado recibiendo estas semanas de parte de ustedes! SON LA MEJOR COMUNIDAD DEL 🌎 #RevoluciónDivina

Aclara su orientación sexual tras comentarios en redes

En otro video publicado en la plataforma china, el artista que actuó en la película 'Locos de Amor, mi primer amor' rompió su silencio tras los constantes comentarios en redes sociales que ponían en tela de juicio su orientación sexual.

Al respecto, en el clip de forma directa y sin titubear pidió a las personas que respeten a las demás y aprovechó lanzar un contundente mensaje contra la homofobia.

"Permitan que la gente sea libre, feliz y si quiere estar triste que también estén triste, pero déjenlos libres a todos. No los juzguen", ,manifestó en uno de los audiovisuales que compartió.

En tal sentido, Gallesi acotó que le tomó por sorpresa la reacción de algunos usuarios, quienes vincularon su sensibilidad con supuestos estereotipos y que no habría ningún problema en el supuesto caso de que le gusten las personas de su mismo sexo.

"Lo segundo y más fuerte, diría yo, comentarle a alguien que es gay por el simple hecho de hablar sensiblemente o vulnerabilizarse o mostrarse llorando ante cámaras. ¿Qué problema hay con eso?", expresó fuertemente.

Como vemos, el destacado actor peruano Brando Gallesi dejó a más de uno boquiabierto debido a que recurrió a sus redes sociales para revelar a sus seguidores que se le acabaron sus ahorros e impactó al solicitar dinero.