Temperaturas altas continuarán durante otoño e invierno en Lima y otras regiones, advierte el Senamhi

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ingeniero Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, advirtió que las temperaturas altas continuarán durante el otoño e incluso en invierno en Lima y otras regiones del país.

Clima no variará en otoño e invierno

En la capital ya inició el otoño, sin embargo, prevalecen el brillo solar y las altas temperaturas, inclusive según el miembro de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), en la última semana la temperatura ha estado oscilando entre los 26 a 30°C.

Además, precisó que en las zonas cercanas al mar entre 16 a 25°C, mientras que en distritos del este la sensación térmica alcanzó los 30°C y en el Cono Norte hasta los 31°C. Al respecto, explicó que estos registros "obedecen al comportamiento de la temperatura superficial del mar" y añadió que están entre 4 a 5°C por encima de lo normal.

Sin embargo, sostuvo que entre el transcurso del martes y miércoles hubo presencia de viento lo que ocasionó que esta mañana se presenten garúas en algunos distritos limeños, lo cual consideró como "importante porque refresca de alguna manera", no obstante, enfatizó que "el mar sigue caliente".

"Lo que quiere decir que las temperaturas altas van a continuar en este otoño inclusive en este invierno (...) hace un tiempo se comunicó que este otoño e invierno iban a ser cálidos", afirmó.

El fenómeno de El Niño

En otro momento, a propósito de el fenómeno de El Niño, el meteorólogo del Senamhi aseguró que ya nos encontramos frente a este evento climático. Sobre ello, detalló que las condiciones cálidas del mar influyen específicamente con lluvias y al coincidir con estas ocasionan que se presenten con mayor intensidad.

"Hemos tenido algunos períodos, no muy prolongadas, en zonas norte, en Piura, Tumbes, precipitaciones muy importantes en plena costa donde usualmente no llueve, pero se ha presentado. Se está extendiendo la temperatura del mar, pero las lluvias sí han culminado. Los efectos ahora están siendo técnicos, en estos últimos 10 años las altas temperaturas como las de Piura están siendo bastante notorias", refirió.

También puntualizó que este 2026, a diferencia de hace tres años con la presencia del ciclón Yaku, las temperaturas están siendo "mucho más altas", aunque aclaró que no se han presentado las mismas intensidades de precipitaciones, sin embargo, pero sus efectos "están siendo más térmicos".

Es así que, pese a la estación del otoño ya inició en Lima, según explicó el meteorólogo del Senamhi, Nelson Quispe, las altas temperaturas en la capital y otras regiones prevalecerán e inclusive se podrían extender hasta la temporada de invierno.