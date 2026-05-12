Precio del dólar en Perú HOY, 12 de mayo: ¿Cuál es el tipo de cambio para este martes?

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio del dólar en la jornada de este martes, 12 de mayo, te permitirá anticiparte a los cambios y evitar pérdidas. Por ello, descubre cómo cotiza el tipo de cambio de la divisa en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 12 de mayo?

Ante la incertidumbre sobre los resultados oficiales de las Elecciones 2026 y saber qué candidatos presidenciales pasan a la segunda vuelta, la ciudadanía se mantiene en la expectativa sobre cuál es el precio del dólar en el mercado cambiario peruano.

Pues bien, identificar el valor actual de la divisa estadounidense permite evaluar si conviene mantener los ahorros en soles para ganar intereses o diversificar en dólares para protegerse de la inflación la devaluación. Pero no solo al ciudadano de pie le importa saber ese detalle, sino también a las empresas e inversionistas, quienes monitorean el comportamiento de esa moneda extranjera para fijar precios competitivos y gestionar sus márgenes de ganancias.

En ese marco, una entidad que te permite estar al día sobre cuál es la fluctuación del dólar en Perú, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). A continuación, conoce cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este martes 12 de mayo en nuestro país y así estar preparado ante posibles variaciones.

MARTES, 12 DE MAYO Precio del DÓLAR HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 11 de mayo? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.428 S/ 3.440

Las cifras reflejadas muestran una leve variación del precio del dólar, en comparación al día de ayer, 11 de mayo, puesto que la compra era de S/3.441, mientras que la venta costaba S/3.450.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Recuerda que el precio del dólar varía debido a diversos factores clave como tasas de interés en EE. UU., inestabilidad política y económica. Por ello, además de conocer el valor de la divisa en portal de la Sunat, también es ideal conocer cuál es su comportamiento en el mercado paralelo o casas de cambio este martes.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe el tipo de cambio del dólar 'Ocoña' o de la 'calle' es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra: S/3.415 y la Venta S/3.440

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio paralelo y Sunat.

Así cerró el dólar ayer, 11 de mayo

El precio del dólar en el país cerró ayer, 11 de mayo en S/3,4285, (con una apertura de S/3,4305). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de S/3,4329, con un máximo de S/3,4370 y un mínimo de S/3,4280, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del tipo de cambio del dólar, ayer, lunes 11 de mayo.

Si deseas conocer más detalles del comportamiento del dólar en nuestro país y su precio actual, también puedes consultar otros portales oficiales como el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si estás pensando en comprar o cambiar dólares, primero es ideal conocer cuál es el precio de esa divisa en Perú y el tipo de cambio para tomar mejores decisiones financieras y no afectar tu bolsillo, precisamente este martes 12 de mayo.