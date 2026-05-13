Minsa: Congreso internacional abre convocatoria a investigadores para estudios sobre la salud mental en el Perú

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, institución perteneciente al Ministerio de Salud, anunció oficialmente la convocatoria para participar en el I Congreso Científico Internacional y XLIV Jornada Institucional, un evento académico que este año tendrá como eje principal el tema "Salud Mental, Trauma y Violencias".

Dicha actividad busca reunir a especialistas, investigadores, profesionales de la salud y estudiantes que estén dentro o fuera del país con la finalidad de intercambiar conocimientos y evidencias científicas que están asociadas con problemáticas psicosociales que forman parte de una temática global.

El congreso internacional se perfila como uno de los encuentros más importantes del sector salud mental en el país, promoviendo espacios de reflexión y análisis sobre el impacto del trauma y las distintas formas de violencia en la sociedad actual.

Convocatoria abarca a diversos perfiles

El INSM informó que podrán participar profesionales de distintas áreas de la salud, así como estudiantes de pregrado y posgrado interesados en difundir investigaciones y propuestas académicas vinculadas a la salud mental.

𝗠𝗶𝗻𝘀𝗮: 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹, 𝘁𝗿𝗮𝘂𝗺𝗮 𝘆 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮.



Profesionales y estudiantes podrán postular pósteres científicos y temas libres... pic.twitter.com/DvNVnehp10 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 13, 2026

Dos modalidades de inscripción

Como parte de la convocatoria se contemplan dos modalidades de participación. La primera es la de Póster Científico Virtual, orientada a la presentación gráfica y digital de investigaciones, estudios o protocolos de intervención. Esta categoría busca facilitar la exposición visual y sintética de resultados científicos relevantes.

La segunda modalidad corresponde a Temas Libres, enfocada en investigaciones originales desarrolladas con rigor metodológico. Los trabajos seleccionados serán expuestos durante 10 minutos ante un jurado especializado y el público asistente, seguido de una ronda de preguntas y comentarios.

Un requisito indispensable es que los participantes deberán encontrarse previamente inscritos en el congreso. Además, deberán adjuntar un resumen de su curriculum vitae con una extensión máxima de una página para fines de presentación académica.

¿Hasta cuándo se pueden enviar las propuestas?

La fecha límite para enviar los trabajos será el próximo 27 de mayo de 2026 a las 2:00 p.m. Además, los organizadores precisaron que toda la documentación deberá remitirse al correo institucional: [email protected], incluyendo el resumen en formato Word y el archivo correspondiente al póster o investigación presentada.

Asimismo, el instituto informó que un jurado evaluará la calidad, originalidad y aporte científico de cada propuesta recibida. Para revisar las bases completas del evento y el reglamento de participación, los interesados pueden acceder al documento oficial en este enlace.

Finalmente, esta iniciativa ayuda que los profesionales que se dedican a la investigación de la salud puedan mostrar sus conocimientos teniendo un alcance a nivel internacional.