Corte de AGUA en Lima el 14 y 15 de mayo: Estos distritos se verán afectados, según Sedapal

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua el 14 y 15 de mayo sorprenderá a vecinos de Lima. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio y por qué, según el último comunicado de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

Este jueves 14 y el viernes 15 de mayo, de acuerdo, al anuncio de Sedapal, varios sectores de la capital se verán afectados con el corte de agua potable debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán con el objetivo de optimizar el suministro y seguir proporcionando un servicio de calidad a sus usuarios.

En ese marco, la empresa estatal pone a disposición de la ciudadanía, el número del Aquafono (01) 317-8000 para saber todos los detalles del restablecimiento del recurso hídrico. Se exhorta a los usuarios de las zonas que se verán afectadas a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua desde ya, previo a la interrupción programada para ambas fechas.

Distritos afectados por corte de agua el 14 de mayo

Sin servicio en Chorrillos

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en AA.H. Ampliación Delicias de Villa, A.H. Delicias de Villa (Padres de Familia), A.H. Garzas de Villa, A.H. Indoamérica sector II, A.H. Rinconada de Villa sector I, A.H. La Sagrada Familia, APV. Villa Municipal, Asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa zonas I, II y III, Asoc. A.R.I.A. zona II (ex-Ganadera), Asoc. de Viviendas Fundo Villa Baja, Asoc. Padres de Familia. Cuadrante: Jr. Leoncio Prado, Av. Cordillera Oriental, Jr. Nevado Carhuaz, Av. Cordillera Negra, Jr. Nevado Sara Sara, Av. Cordillera Blanca, Jr. Volcán Misti, Av. Cordillera Vilcabamba, Av. Vista Alegre, Av. Caminos del Inca.

En El Agustino

Desde las 8:00 a.m . hasta las 8:00 p.m. en Coop. Talavera de la Reyna, A.H. Manuel Scorza, A.H. Vicentelo Bajo, A.H. Los Libertadores, Asoc. Alameda de El Agustino, Asoc. Belén, Asoc. Circunvalación, Coop. Bethania.

. hasta las 8:00 p.m. en Coop. Talavera de la Reyna, A.H. Manuel Scorza, A.H. Vicentelo Bajo, A.H. Los Libertadores, Asoc. Alameda de El Agustino, Asoc. Belén, Asoc. Circunvalación, Coop. Bethania. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Coop. Talavera de la Reyna, A.H. Manuel Scorza, A.H. Vicentelo Bajo, A.H. Los Libertadores, Asoc. Alameda de El Agustino, Asoc. Belén, Asoc. Circunvalación, Coop. Bethania.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Asoc. AIVREI C.R. Mag. Recoleta, Urb. C.C. Monterrico, Urb. Los Cisnes, Urb. Flor de Liz, Urb. Huerto Santa Rosa, Urb. Lima Polo Hunt, Urb. Monterrico, Urb. Monterrico Chico, Urb. Los Pinos de Monterrico, Urb. Polo Sur. Cuadrante: Av. La Encalada, Jirón Cayatali, Av. Primavera, Av. Nicolás de Rodrigo, Av. Lima Polo.

En Ate

Desde las 6:22 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Coop. 26 de Mayo 1ra etapa, Coop. 26 de Mayo 2da etapa, Urb. Ceres 1ra etapa, Asociación Juventud.

Sin agua en estas zonas el 15 de mayo: Horarios

En La Victoria

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Cercado, A.H. Cerro El Pino. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Jr. Antonio Alarco, calle Los Libertadores y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Breña

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz, Jr. Loreto, Jr. Restauración.

En San Juan de Lurigancho y Puente Piedra

Sin agua el 15 de mayo: zonas afectadas.

Es así como Sedapal anunció cortes de agua potable en diversos distritos de Lima el 14 y 15 de mayo, con interrupciones de hasta 12 horas en diferentes sectores por trabajos de mantenimiento preventivo. ¡Toma tus precauciones!