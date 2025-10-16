"Que las investigaciones determinen los hechos": Jerí se pronuncia tras la muerte de joven en protestas de Lima

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, lamentó profundamente la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años que perdió la vida durante las protestas desarrolladas en el Centro de Lima la noche del miércoles 15 de octubre.

"Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", expresó el jefe del Estado a través de su cuenta oficial en la red social X.

El mandatario señaló que el Gobierno está comprometido con esclarecer los hechos y garantizar que las autoridades competentes actúen con transparencia.

Su declaración se da en medio de una ola de indignación por la violencia registrada en las calles, que también dejó más de 100 heridos, entre civiles y policías.

Gobierno anuncia investigación y analiza toque de queda

Minutos antes del pronunciamiento presidencial, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que el Ejecutivo ya estaba al tanto del fallecimiento del ciudadano y aseguró que se ha dispuesto una investigación inmediata para esclarecer las circunstancias del hecho.

"Inmediatamente se desarrolla este proceso de investigación para que se establezcan las causas de la muerte de este ciudadano", indicó Tiburcio en conversación con Exitosa.

El titular del Interior también adelantó que el Gobierno evalúa declarar un toque de queda como medida preventiva, aunque precisó que esta decisión deberá ser discutida y aprobada en el Consejo de Ministros.

Según el ministro, la prioridad del Ejecutivo es restablecer el orden público y evitar nuevos enfrentamientos, en medio de la tensión que se mantiene en diversas zonas del Cercado de Lima.

Ministro niega presencia de agentes Terna y condena la violencia

Durante su intervención, Vicente Tiburcio negó categóricamente la presencia de agentes del grupo Terna en las manifestaciones. "En el planeamiento no se ha incluido a ningún terna", aclaró el ministro, descartando que personal encubierto haya intervenido durante las protestas.

Asimismo, Tiburcio denunció que grupos violentos atentaron contra la vida de los policías y recordó que al menos 80 agentes resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, durante los disturbios.

El titular del Interior enfatizó que la Policía Nacional del Perú no sale a atacar, sino a proteger a la ciudadanía, e insistió en que la marcha fue infiltrada por personas que buscaban generar el caos.

Al cierre de esta nota, la Defensoría del Pueblo informó que 102 personas fueron atendidas por heridas policontusas, entre ellas 23 civiles y 59 efectivos policiales. Mientras tanto, el Ministerio Público ha iniciado las diligencias para determinar las responsabilidades en la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, cuyo caso ha conmovido a la opinión pública nacional.