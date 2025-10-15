Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y aceptaría cita con José Jerí: "¡Me encanta, sí me veo ah!"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde su ascenso como nuevo presidente de la República, José Jerí, ha acaparado las primeras planas de la política evidentemente. Sin embargo, también en el ámbito del espectáculo luego de aparecer una foto al lado de la chica reality Rosangela Espinoza.

Ahora Samantha Batallanos apareció para pronunciarse sobre el mandatario de 38 años y revelar que se avizora a su lado y que la idea le fascina.

Samantha Llanos habla sobre José Jerí

La modelo peruana Samantha Batallanos se presentó recientemente en el programa 'América Hoy' en el que participó de una secuencia en el que el mandatario del Perú, José Jerí, era el protagonista.

Los conductores del programa matutino mostraron una foto creada con inteligencia artificial en la que varias mujeres del espectáculo peruano aparecían junto al gobernante, entre las que se encontraba ella luciendo un elegante vestido azul. Ello una reacción jocosa en la exreina de belleza.

"Me encanta, sí me veo ah. Me voy directo allá a esa foto. Me proyecto", manifestó con una sonrisa lo que generío que Ethel Pozo, Edson Dávila y Janette Barboza se emocionaran.

Fue el popular 'Giselo' quien de inmediato expresó a Batallanos: "Te veo proyectada, Samantha". Al bailarín se le sumó la 'Rulitos' quien no desaprovechó la ocasión para consultarle a la exMiss Perú si aceptaría salir a cenar con el presidente de la República.

"Si el presidente Jerí te escribiese un mensaje invitándote a cenar, ¿aceptarías?", preguntó Barboza. A ello Samantha respondió: "¡Qué peligroso! No sé, no sé si eso se pueda, la verdad, jajaja". "Serías la primera dama", añadió Edson. Pero al final, terminó confesando: "O sea, sí me gustaría (cenar)... (Es soltero) Me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?".

Lo que haría como primera dama

Posteriormente, Samantha Batallanos sorprendió cuando reveló qué es lo que haría por el Perú si se diera la oportunidad de que logres ser la primera dama de la República. Su sinceridad fue la que resaltó sin duda alguna.

"Todo mi apoyo, estamos aquí para darle la oportunidad y nada, mi apoyo y siempre mi buena predisposición para trabajar en conjunto como pueblo", expresó que sería su mensaje.

Mientras que con respecto a lo que haría por el país sería: "Irme a muchos asentamientos humanos a ayudar en la educación. Me encantaría. Siento que falta bastante trabajo en educación".

En síntesis, Samantha Batallanos sorprendió a más de uno luego de revelar que se proyecta como primera dama del nuevo presidente de la República, José Jerí y que aceptaría salir a cenar junto a él.