José Jerí llega a zona de manifestaciones ciudadanas para supervisar a los policías heridos

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, se trasladó hacia la zona de manifestaciones ciudadanas durante la noche de este miércoles para inspeccionar a los policías que resultaron heridos durante la marcha nacional de este 15 de octubre.

Jerí se traslada hacia la zona de manifestaciones

Alrededor de las 9:40 de la noche, el presidente de la República caminó en las intersecciones del jirón Junín con la avenida Abancay en dirección hacia el Congreso de la República donde se encontraba un contingente resguardando a parte de los policías heridos.

El jefe de Estado se encontraba acompañado de un equipo policial que cuidaba sus pasos por la transitada vía que, en el momento, se encontraba sin la presencia de manifestantes en comparación de la media tarde.

José Jerí fue acompañado por efectivos policiales

Al cruzar la avenida Abancay, el presidente se trasladó hacia una ambulancia que albergaba a los efectivos policiales heridos. Según la última información oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), se elevaron a 40 policías que resultaron heridos frente a las manifestaciones.

#PNPInforma 📣|

Durante las protestas registradas hoy en el centro de Lima, más de 40 policías resultaron heridos mientras cumplían con su deber de mantener el orden público. 38 se encuentran en el Hospital Policial, fuera de peligro, y los demás reciben atención médica en... pic.twitter.com/82ciEvZGP0 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

Parte de los agentes policiales heridos han sido trasladados hacia el Hospital Central de la PNP y en el Hospital Augusto B. Leguía. Sin embargo, algunos de los policías heridos de menor gravedad habrían permanecido en el mismo lugar de las manifestaciones.

Enfrentamientos entre policías y manifestantes

Las manifestaciones sociales en contra del gobierno de José Jerí y el Congreso de la República continúan desarrollándose en el Centro de Lima. El inicio de los enfrentamiento con violencia comenzaron a registrarse alrededor de las 7:00 de la noche luego que el recorrido de los manifestantes llegara al frente del Congreso.

Se reportaron bombas lacrimógenas y quema de ciertos productos al exterior del Parlamento generando un entorno más violento frente a la marcha pacífica inicial. Parte de las rejas colocadas en el frontis del Poder Legislativo intentaron ser derribarlas.

Posteriormente, la policía retiró a los manifestantes del lugar y se trasladó la marcha hacia otras zonas del Centro Histórico como el Poder Judicial, el Parque Universitario y parte de la avenida Abancay.

Defensoría del Pueblo eleva a 102 heridos tras protestas

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, al menos 59 policías y 23 civiles resultaron heridos tras la manifestación registrada durante este 15 de octubre. Sin embargo, la otra cantidad de heridos para alcanzar la cifra de 102 heridos aún no es precisada por la entidad.

#CeseDeViolencia Producto de los enfrentamientos ocurridos esta noche (actualización 11:35 p. m.), informamos que en la División de Asuntos Sociales de la PNP se encuentran 8 personas detenidas por delito contra la tranquilidad pública y 2 por control de identidad.



El... pic.twitter.com/nI6U0ZlJXv — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 16, 2025

El reporte de la Defensoría, modificado hasta las 11:58 de la noche de este miércoles 15 de octubre indicó que es la cifra actualizada de las personas agraviadas durante la protesta. Policías, civiles e incluso periodistas habrían sido afectados tras la marcha convocada para esta fecha.