Reabren tránsito en Costa Verde tras controlar incendio en acantilado de Miraflores

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras varias horas de intenso trabajo, las autoridades dispusieron la reapertura progresiva del tránsito vehicular en el circuito de playas de la Costa Verde. Esta medida se ejecuta luego de que los bomberos lograran controlar un incendio de grandes proporciones que consumió la maleza seca ubicada en el acantilado del distrito de Miraflores.

La emergencia generó el cierre temporal de vías desde la mañana como medida de seguridad. El fuego afectó específicamente la zona cercana al parque Domodossola y la subida de Armendáriz, obligando a los conductores a utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento.

Operativo de emergencia en la zona

El siniestro movilizó a veinte unidades de bomberos, quienes enfrentaron grandes dificultades para acceder a las llamas debido a la pronunciada inclinación del terreno y la abundante vegetación seca. Para combatir el fuego, los rescatistas emplearon escaleras telescópicas sobre las geomallas del acantilado.

Como parte de este esfuerzo conjunto, Sedapal incrementó la presión en la red de abastecimiento de agua de la jurisdicción. Además, la empresa estatal dispuso el envío de tres camiones cisterna para asegurar el suministro de agua.

No obstante, el Servicio de Atención Médica de Urgencia del Ministerio de Salud instaló equipos de alerta rápida ante cualquier eventualidad. Asimismo, el Hospital Casimiro Ulloa fue notificado para recibir posibles pacientes afectados por la inhalación de humo.

Investigaciones y evaluación de daños

La Municipalidad de Miraflores descartó que las llamas hayan iniciado por trabajos programados de limpieza o quema de maleza en el distrito. Actualmente, la comuna analiza sus registros de cámaras de vigilancia ciudadana para esclarecer el origen exacto de la emergencia.

Las primeras versiones recopiladas apuntan a distintas hipótesis preliminares sobre el inicio del fuego. Entre las posibles causas que ahora evalúan las autoridades se encuentra una fogata abandonada o el arrojo de un cigarrillo.

Finalmente, las autoridades de la comuna distrital confirmaron que las infraestructuras comerciales y turísticas del área no sufrieron ninguna afectación. Las operaciones en el centro comercial Larcomar se mantuvieron con total normalidad, mientras que el teleférico de Miraflores no registró daños materiales.