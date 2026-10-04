Incendio en Miraflores: hombre es hallado con quemaduras en la zona baja del acantilado de la Costa Verde

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este domingo, 4 de octubre, se viene registrando un incendio en el acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. Mientras se llevaban a acaboi las actividades para mitigar el fuego, se halló a un hombre que presentaba quemaduras fue encontrado tendido en la zona baja. Fue auxiliado por paramédicos.

Hombre es hallado con quemaduras tras incendio en Miraflores

Un varón, que aún no ha sido identificado, fue encontrado herido y desorientado en la zona del acantilado de la Costa Verde mientras se atendía un siniestro. La persona estaba cubierto de tierra, con quemaduras y quejándose de dolores de cabeza, sin poder brindar mayores detalles de cómo había llegado hasta tal punto.

Cabe señalar que, este hallazgo se registró cuando se venía llevando a cabo la mitigación del fuego por parte del personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

En medio del acantilado se reportó la presencia de que algo se movía y poco después se confirmó que se trataba de una persona que intentaba desplazarse entre la tierra. Tras ello la víctima que estaba tendida sobre el suelo fue socorrida por un grupo de paramédicos. Hasta el momento no se conoce el diagnóstico de esta persona.

Municipalidad de Miraflores se pronuncia tras incendio

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) desde las 9:16 a.m. de este domingo, 4 de octubre, se suscitó un siniestro en el acantilado de la Costa Verde, cerca al centro comercial Larcomar, a la altura del parque Domodossola.

Hasta tal punto del distrito limeño se apersonaron más de 15 unidades de bomberos que tras varias horas arduo trabajaron lograron controlar el fuego luego también de haber cerrado la vía en dirección de sur a norte.

Ante la emergencia la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado mediante sus canales oficiales. De acuerdo a este pronunciamiento las causas del siniestro aún son materia de investigación. La comunica descartó que se haya iniciado a raíz de la quema de maleza, sin embargo, no se descarta que el fuego haya sido producido de manera intencional por lo que indicó que se revisarán las cámaras de seguridad.

Comunicado de Miraflores

En conclusión, en medio de un incendio registrado la mañana de este domingo en el acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, fue hallado un hombre con quemaduras en la zona baja y posteriormente fue auxiliado por un grupo de paramédicos.