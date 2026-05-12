Reintegro 5 del Fonavi: LINK oficial para consultar con tu DNI si eres beneficiario

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) finalmente podrán acceder a una nueva etapa de devolución. Se confirmó, el pago del Reintegro 5 desde el 14 de mayo y se habilitó el link oficial para saber con el DNI si eres beneficiario.

Reintegro 5 del Fonavi: ¿Quiénes podrán cobrar?

La Comisión Ad Hoc aprobó el pago para el quinto grupo de reintegro del Fonavi, que incluye a 66,664 exaportantes al extinto fondo de vivienda entre la década de los 80 y 90. De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625 el depósito de su dinero se realizará desde el jueves 14 de mayo.

De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la devolución del Reintegro 5, correspondiente a los fonavistas comprendidos del primer al decimonoveno grupo de pago que recibieron una devolución parcial de sus aportes. Asimismo, precisa que la lista de padrón beneficiarios incluye a:

Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad.

de edad. Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026.

mayores o iguales a de edad al 31 de mayo de 2026. Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

- CONADIS. Los que perciban pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Reintegro 5 Fonavi: Link para ver padrón de beneficiarios

Será un total de S/222 millones que se destinarán para 49 mil 891 exaportantes vivos y a 16 mil 753 exfonavistas fallecidos. Para saber si estás dentro del padrón de beneficiarios del Reintegro 5 del Fonavi (grupos de pago del 1 al 19), con solo el número de tu DNI, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente LINK de la Secretaría Técnica del Fonavi ("Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026") Selecciona tu tipo de documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Digita el número de tu documento elegido. Completa el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Finalmente, clic en 'ENVIAR'.

Hasta el momento, no se ha revelado el cronograma de pagos para la devolución de aportes, pero se estima que se pueda dar a más tardar el 13 de mayo. Recuerda que el Banco de la Nación deberá publicar las fechas exactas en que los fonavistas podrán cobrar su dinero a nivel nacional.

Secretaría Técnica del FONAVI entregará el CERAD

La resolución también precisa que el CERAD será entregado de manera virtual a través del portal institucional de la Secretaría Técnica del FONAVI. Sin perjuicio de ello, los beneficiarios podrán también recabarlo mediante las plataformas de atención al fonavista habilitadas para dicho fin.

Así que se habilitó el link oficial para saber si estás en el padrón de beneficiarios del Reintegro 5 del Fonavi, que se aprobó a través de la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625.