¡Importante avance! Perú inaugura taller y es el epicentro de la diplomacia espacial

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú se convirtió en el centro de la conversación internacional sobre el futuro de la exploración espacial al inaugurar el IV Taller de los Acuerdos Artemis, un importante encuentro que reúne a representantes de 67 países y posiciona al país como un referente regional en temas vinculados al uso pacífico del espacio ultraterrestre.

La actividad promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), posee el respaldo de la NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, el taller tiene la finalidad de fortalecer la cooperación internacional y mejorar principios en la exploración espacial en la era del desarrollo tecnológico.

Publicación que anuncia la sede del taller

A través de una publicación, la Cancillería del Perú anuncia que la capital del país será la sede del IV Taller de los Acuerdos Artemis, incluso, como parte de esta iniciativa se desarrolló una ceremonia que contó con la presencia de autoridades nacionales e internacionales que brindaron importantes aportes.

📍 Lima es sede del IV Taller de los Acuerdos Artemis, un espacio clave para fortalecer la cooperación internacional, el uso pacífico del espacio y la diplomacia científica.



Más info 👉 https://t.co/yTQbPCgBlM pic.twitter.com/KqUgY0j4De — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 13, 2026

Autoridades que estuvieron a cargo de la ceremonia

Algunas de las figuras que lideraron esta ceremonia fueron el vicecanciller Félix Denegri Boza, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro y demás representantes diplomáticos y especialistas del sector aeroespacial.

Incluso, durante la intervención, el vicecanciller resaltó los Acuerdos Artemis como una herramienta clave para impulsar la transparencia, la interoperabilidad y la asistencia mutua entre las naciones involucradas con el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 y los lineamientos establecidos por la Comisión acerca la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos de las Naciones Unidas.

Herramientas tecnológicas que impactan positivamente

El vicecanciller también señaló que el interés del Perú en el espacio no se limita únicamente a la investigación científica, explicando que la tecnología espacial tiene aplicaciones concretas en sectores importantes.

"El Perú mira al espacio, además de las investigaciones científicas, por las aplicaciones tangibles en nuestra agricultura, la lucha contra la deforestación, la seguridad y la gestión de riesgos de desastres", afirmó

Además, recordó que la política espacial peruana tomó un importante impulso desde el lanzamiento del satélite PerúSAT-1 en 2016, siendo uno de los principales avances tecnológicos en el país.

En conclusión, la configuración anunciada en esta ceremonia, permite fortalecer la relación entre Estados Unidos y Perú en materia espacial por medio de la inauguración del taller que colabora con la ciencia, tecnología y diplomacia.