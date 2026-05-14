Trump y Xi Jinping se reúnen en Beijing: Presidente de China afirma que EE.UU. y su país deben ser "socios y no rivales"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, inició este jueves con una reunión en Beijing que se ha extendido un poco más de dos horas entre ambos junto con las delegaciones de ambos países. El presidente de China aseguró que su país y Estados Unidos deben ser "socios y no rivales".

Así fue la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Al comienzo de este encuentro llevado a cabo en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, el líder chino ha asegurado a su par estadounidense que "los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias". Al respecto, afirmó que espera que prevalezca una "relación constructiva, estratégica y estable".

En esa línea, subrayó que ambas naciones deben ser socias más no rivales para que juntas puedan alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto que se relacionen en esta nueva era.

Además, advirtió que "las guerras comerciales no tienen seguidores" y catalogó como "buenas noticias" aquellos resultados "generalmente equilibrados y positivos" obtenidos entre representantes comerciales y económicos en una reunión sostenida en Seúl.

Por su parte, Trump avizoró que tanto Estados Unidos como China van a "tener un futuro fantástico juntos". Añadió que la relación entre ambas naciones es "fantástica", que se llevan bien y que cuando han tenido dificultades, las han resuelto de forma inmediata. Aprovechó también para elogiar a Xi y calificarlo como "un gran líder" y que se siente honrado de ser "su amigo".

Las situaciones en Taiwán e Irán

En otro momento, el tono del diálogo ha llegado cuando les tocó abordar la situación en Taiwán. El mandatario chino le ha solicitado al inquilino de la Casa Blanca la "máxima prudencia" y le ha advertido que "gestionar mal" la cuestión de la isla, podría desencadenar que entre Pekín y Washington se suscite un "choque" e incluso al "conflicto".

Pase de revista del Ejército chino por parte del presidente del país, XI Jinping, y su homólogo Donald Trump

Sobre ello, ha referido que Taiwán es "el asunto más importante" de la relación bilateral y que la "independencia taiwanesa" es "incompatible" con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

En lo que respecta a Irán, ambos jefes de Estado han coincidido en que es necesaria la apertura del estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, de acuerdo a un comunicado difundido por la Casa Blanca. Además, han coincidido en que Irán nunca podrá tener un arma nuclear.

El Gran Palacio del Pueblo de Beijing fue escenario en el que este jueves se desarrolló el primer día de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. En su diálogo abordaron el tema de la unión entre ambas naciones así como las situaciones que atraviesan Taiwán e Irán.