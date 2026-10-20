Ruth Luque denuncia "autoritarismo" en el Senado y critica al fujimorismo: "Hace lo que le da la gana"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, cuestionó la actuación del Senado y advirtió sobre lo que calificó como un "autoritarismo senatorial". Además, criticó al fujimorismo por la manera en que impulsa sus decisiones en la cámara alta y alertó sobre las posibles consecuencias de las discrepancias con la Cámara de Diputados.

Ruth Luque cuestiona decisiones del Senado

En diálogo con Exitosa, la parlamentaria se pronunció luego de que el Senado aprobara 20 medidas autorizadas por los diputados, además de otros siete puntos que, según indicó, no recibieron la aprobación de la cámara baja. Para Luque, esta situación evidencia la necesidad de establecer límites claros a las competencias de ambas instancias legislativas.

"Los diputados han autorizado 20 medidas. Lo que sucede en el Senado es que el fujimorismo siempre ha acostumbrado a dominar con los votos y a conseguir, como sea, a toda costa", sostuvo durante la entrevista.

La legisladora señaló que el Senado evitó debatir los alcances de sus atribuciones y los límites que debería respetar para no desnaturalizar el funcionamiento del Parlamento bicameral.

En esa línea, remarcó que el Senado no puede actuar como un órgano con poderes ilimitados y cuestionó que se haya desconocido una votación relacionada con este tema.

"Yo creo que cualquier persona, indistintamente de la posición que tenga, tiene que tener claro cuáles son los límites del Senado. No es un Senado todopoderoso", manifestó.

Asimismo, advirtió que, si el fujimorismo busca consolidar una cámara alta sin restricciones claras, el país podría enfrentar un escenario de concentración de poder legislativo.

"Va a ser razonable que un grupo de diputados diga: 'El fujimorismo hace lo que le da la gana', aprovechando que tiene el 50 % y solo le basta conseguir un voto", afirmó.

También, mencionó al senador Carlos Mesías, a quien aseguró haberle exigido reiteradamente que se establezca un debate para definir las competencias del Senado. Sin embargo, afirmó que esta discusión no se concretó.

Critica falta de debate de sus proyectos de ley

Por otro lado, la representante de Ahora Nación cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Constitución y sostuvo que las sesiones han sido poco productivas. Según explicó, presentó dos proyectos de ley al inicio del periodo legislativo, pero ambos continúan sin ser debatidos.

Finalmente, Ruth Luque advirtió que las decisiones del Senado podrían generar una disputa con la Cámara de Diputados y afectar la confianza entre ambas instancias, por lo que criticó al fujimorismo.