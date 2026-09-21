Renovación Popular lidera encuesta para Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial en el Callao, según DATUM

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Renovación Popular encabeza las preferencias para el Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial del Callao, según una reciente encuesta de Datum. Pedro Spadaro y César Pérez ocupan el primer lugar en sus respectivas contiendas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Spadaro lidera intención de voto

Pedro Spadaro, candidato de Renovación Popular, obtiene el 56.5% de los votos emitidos para el Gobierno Regional del Callao. El exalcalde provincial mantiene una amplia ventaja frente a sus principales competidores, de acuerdo con el conteo de la encuestadora Datum.

En segundo lugar aparece Miguel Cordano, representante de Fuerza Popular, con 15.7%. Más atrás se ubican Ismael Paredes, de Somos Perú, con 7.8%, y Victor Huaranca, del Partidos del Buen Gobierno, con 5.3%

La lista continúa con Elvira Madalengoitia, de Avanza País, quien registra 4,8%; Dante Mandriotti, de Acción Popular, con 4,7%; Cinthya Camasca, del Frepap, con 3,2%; y José Sosa, del Partido Popular Cristiano, con 2%.

Pérez encabeza alcaldía provincial

Para la Alcaldía Provincial del Callao, César Pérez, candidato de Renovación Popular, concentra el 45,2% de las preferencias. El postulante del partido liderado por Rafael López Aliaga también registra una ventaja considerable sobre sus rivales.

Josseline Garrido, de Fuerza Popular, alcanza el 13,9%, mientras que Guillermo Aguilar, de Somos Perú, obtiene 6,6%. Jorge Paredes, del Partido del Buen Gobierno, figura luego con 4,9%.

En los últimos lugares aparecen Gloria Quispe, del Partido Popular Cristiano, con 2,6%, y Oswaldo Acevedo, de Alianza Regional por el Perú, con 1,6%. Los resultados reflejan una competencia ampliamente liderada por Renovación Popular.

¿Cuánta precisión tiene la encuesta?

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 12 de septiembre a 1.700 personas de entre 18 y 70 años, mediante entrevistas presenciales. El estudio tiene un margen de error de ±2,4% y un nivel de confianza de 95%.

En conclusión, Renovación Popular lidera las preferencias electorales en el Callao, con Pedro Spadaro y César Pérez al frente de las candidaturas al Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial, respectivamente, de acuerdo con la reciente encuesta de Datum para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.