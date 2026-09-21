Oslimg Mora reconoce su hinchaje por Alianza Lima y lo califica como "el club más grande del Perú"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Oslimg Mora no tuvo reparos en hablar de su hinchaje por Alianza Lima durante el podcast Enfocados, espacio conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Aunque actualmente juega en Sport Boys, el futbolista reconoció que para él se trata de "el club más grande del Perú".

Oslimg Mora y su hinchaje por Alianza Lima

Durante la entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Oslimg Mora fue consultado directamente sobre cuál considera que es el club más grande del Perú. La pregunta de Roberto Guizasola no tardó en generar una respuesta bastante clara por parte del futbolista de Sport Boys.

"Yo soy hincha de Alianza. La mayoría lo sabe, en Boys también saben que yo soy hincha de Alianza, pero, a pesar de eso, yo soy profesional en lo que hago y me debo a Boys, pero el club más grande siempre ha sido Alianza", expresó Mora.

La confesión se produjo en medio de una etapa importante para el futbolista, quien viene ganando protagonismo con Sport Boys y recientemente recibió una nueva oportunidad para vestir la camiseta de la Selección Peruana.

Oslimg Mora vuelve a la Selección Peruana

El pasado jueves 17 de septiembre se conoció la convocatoria de la Selección Peruana para los próximos encuentros ante México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Entre las novedades de la nómina apareció precisamente Oslimg Mora, quien volvió a ser considerado para representar al país.

Antes de viajar a Arequipa para el duelo entre Sport Boys y FBC Melgar, el jugador fue abordado por la prensa y habló sobre su llamado a la 'Bicolor'. Mora explicó que uno de los factores que habría influido en su convocatoria fue el nuevo rol que viene desempeñando dentro del campo.

"Estoy jugando en una posición nueva que me ayudó mucho en esta convocatoria, hay que acoplarse a lo que el técnico requiera", señaló el futbolista.

Además, aseguró que atraviesa un momento de mayor madurez y que tiene más claras sus metas dentro del fútbol: "Estoy en un momento de madurez, con las cosas más claras y considero que eso me va a servir mucho"

"A todo jugador le gusta representar a su país, hoy se me dio y estoy contento por esa oportunidad. Si el profesor me vio potencial en esa posición fue por algo y espero mejorar día a día", agregó.

Así, Oslimg Mora suma una nueva convocatoria a la Selección Peruana y reafirma su hinchaje por Alianza Lima, aunque actualmente defiende a Sport Boys.