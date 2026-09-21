Premier descarta posible cierre de la Cámara de Diputados: "Keiko ha dicho que no está en los planes"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó un eventual cierre de la Cámara de Diputados y sostuvo que el Ejecutivo mantiene una postura democrática en su relación con el Parlamento.

Galarreta responde sobre eventual cierre congresal

Luis Galarreta respondió a las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien sostuvo que un eventual cierre del Congreso podría incrementar la aprobación de la presidenta.

"Yo creo que estuvo haciendo un análisis de la coyuntura política porque Keiko Fujimori lo ha dicho en el Congreso, nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontar. En mi primera presentación en el Congreso dije que vengo a conversar y convencer", afirmó.

Advierte riesgos ante negativa congresal

Galarreta advirtió sobre las consecuencias de una eventual negativa a las facultades solicitadas por el Ejecutivo, al señalar que ello podría dificultar la atención de problemas como el fenómeno El Niño, los servicios básicos y la criminalidad.

"Si me niegan las facultades y voy con un proyecto, que si puedo presentar por moción de confianza, pero si se van los gabinetes y los diputados; el fenómeno El Niño cómo lo enfrentamos, el agua, el desagüe y criminalidad, nosotros no vamos a tener una irresponsabilidad...", indicó.

Descarta cierre de Cámara de Diputados

Galarreta reafirmó la postura democrática del Ejecutivo y señaló que no está contemplado un eventual cierre de la Cámara de Diputados, al tiempo que hizo referencia al gobierno de Alberto Fujimori y su respuesta frente al terrorismo.

"(...) Nosotros tenemos un ánimo democrático y Keiko Fujimori lo ha dicho, no está en los planes. Muchos dirán 'no es como su papá', cuando el presidente Alberto Fujimori también se tomó su tiempo para enfrentar al terrorismo en más de un año y tuvo que ejercer una acción que no tenemos", sostuvo.

En conclusión, Luis Galarreta descartó que el Ejecutivo contemple cerrar la Cámara de Diputados y reafirmó que el Gobierno busca mantener una relación democrática y de diálogo con el Parlamento.