Premier Galarreta sobre pedido de facultades legislativas: "Espero que el Congreso esté a la altura"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta, en entrevista exclusiva con Exitosa, pidió al Congreso respaldar el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Según sostuvo, espera alcanzar un acuerdo con la Cámara de Diputados para avanzar con las medidas planteadas por el Gobierno.

Luis Galarreta pide al Congreso respaldar facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó al set del programa 'Hablemos Claro' para explicar las acciones que el Gobierno de Keiko Fujimori realiza para afrontar la crisis de inseguridad ciudadana. Durante la entrevista, el premier, reiteró su pedido de que el Congreso respalde las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Galarreta sostuvo que la voluntad del Poder Ejecutivo es llegar a un consenso en la Cámara de Diputados sobre la solicitud de delegación de facultades y recordó que cada cinco años el Gobierno en funciones hace ese planteamiento para avanzar con las medidas consideradas prioritarias para el país.

"Espero que el Congreso esté a la altura (...) y lo he dicho también, queremos llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados en la mayoría de facultades. Las facultades son cada cinco años y lo que se hace es ir al Congreso a pedir que te permitan acelerar parte de tu plan de Gobierno, tu visión", sostuvo el premier Galarreta en diálogo con Hablemos Claro.

Ejecutivo busca consenso en Cámara de Diputados

Según sostuvo, entre los temas incluidos figuran acciones vinculadas con la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la gestión de riesgos y la respuesta frente al fenómeno El Niño. Asimismo, destacó que en las facultades solicitan saneamiento, ya que "hay más del 50 % de colegios del Estado que no cuentan con agua y desagüe".

"Son las políticas públicas que tienen que avanzar. (...) En el 2016 y 2021, ninguno de los dos presidentes no pidieron facultades para el fenómeno El Niño y la criminalidad porque no era la coyuntura. Nosotros hemos pedido facultades para avanzar nuestra propuesta en hospitales, en saneamiento", acotó el premier.

Galarreta señaló que presentaron 66 solicitudes de facultades legislativas ante la Cámara de Diputados y aseguró que el Gobierno cumplirá con todas las propuestas planteadas durante la campaña electoral de Keiko Fujimori. "Vamos a cumplir todo, nos demoraremos un poco más sin el Congreso o lo haremos más rápido con el Congreso, eso dependerá del Congreso", destacó.

Galarreta: Ejecutivo no busca confrontaciones con el Parlamento

Finalmente, el premier Luis Galarreta sostuvo que el Ejecutivo mantiene una postura democrática en su relación con el Parlamento y no busca confrontaciones. "Nosotros no vamos a hacer esa irresponsabilidad", indicó al ser cuestionado sobre cuál era su punto de vista respecto a las recientes declaraciones del defensor del Pueblo.

Con sus declaraciones en diálogo exclusivo con Exitosa, el premier Luis Galarreta reafirmó la intención del Gobierno de buscar consenso en la Cámara de Diputados para que se le otorgue al Ejecutivo las facultades que permitan acelerar la implementación de medidas relacionadas con las principales prioridades de gestión del Gobierno de Keiko Fujimori.