Luis Galarreta sobre facultades: "Nos demoraremos un poco más sin el Congreso, o lo haremos más rápido con el Congreso"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la demora en la aprobación del pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Luis Galarreta se pronuncia sobre las facultades legislativas

Como parte de su diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta aseguró que el Gobierno cumplirá los compromisos anunciados por Keiko Fujimori durante su campaña y señaló que buscarán avanzar con el respaldo del Congreso.

Asimismo, Galarreta señaló que, ante la posibilidad de que el Parlamento no otorgue las facultades solicitadas, ya instruyó a los ministros a preparar proyectos de ley que permitan presentar directamente las iniciativas que el Ejecutivo considera necesarios para gobernar.

"A todos los ministros ya les he dicho que preparen proyectos de ley si es que no lo van a dar para presentarlo, son como 400 temas que nosotros tenemos, hemos presentado 66", declaró el premier.

Facultades presentadas requieren atención urgente

El primer ministro del Gabinete explicó que el Ejecutivo identificó alrededor de 400 asuntos que requieren atención legislativa, de los cuales 66 fueron incluidos en la solicitud de facultades presentada ante el Congreso.

De este último grupo, precisó que 40 están vinculados con el fenómeno El Niño y la seguridad, considerados por el Gobierno como asuntos coyunturales.

"Hay un montón de temas, estos son los más urgentes y en los 66 están incluidos 40 que tienen que ver con el fenómeno El Niño y la seguridad que son coyunturales", sostuvo.

Según lo declarado por el premier, también hizo referencia al plazo de 15 días establecido para el trámite de la solicitud de facultades.

"El plazo de 15 días venció, entonces llega un momento que yo lo he dicho a las bancadas con las que me he reunido, en democracia ellos son libres de decidir, pero si no lo van a dar, le digo al pueblo peruano que nosotros vamos a cumplir todo lo que Keiko Fujimori ha dicho en su campaña", manifestó.

Siguiendo esa línea, Luis Galarreta enfatizó que, el Gobierno de Keiko Fujimori va a cumplir con todo lo prometido en el tiempo de campaña, teniendo el apoyo o no del Congreso.

"Vamos a cumplirlo todo, nos demoraremos un poco más sin el Congreso o lo haremos más rápido con el Congreso", señaló.

Finalmente, Luis Galarreta afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori mantendrá sus compromisos de campaña y planteó dos escenarios respecto a la aprobación del Congreso, avanzar mediante las facultades aprobadas o presentar propuestas que demorarán un poco más.