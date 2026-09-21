Premier sobre nuevo jefe de la PNP: "Tiene el encargo de la presidenta de hacer todas las reformas que tenga que hacer"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió al nuevo comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, y señaló que tiene el respaldo del Ejecutivo para impulsar cambios en la institución.

Premier Galarreta se refiere al nuevo comandante general de la PNP

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros resaltó que el relevo de Óscar Arriola como jefe de la PNP tiene el encargo de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, de hacer todas las reformas que requieran realizarse dentro de la institución.

"Fredy López, nuevo jefe de la Policía Nacional, tiene el encargo directo de la presidenta de hacer todas las reformas que se tengan que hacer", enfatizó el primer ministro Galarreta Velarde.

Hay que recordar que, el pasado domingo, 6 de septiembre, Óscar Arriola Delgado, comunicó su renuncia durante una transmisión desde Palacio de Gobierno. Su decisión ocurrió después de semanas de cuestionamientos políticos sobre su gestión y seguridad.

Vale señalar que la dimisión del alto mando policial marcó su salida de la conducción institucional, en medio del debate por el incremento de la criminalidad en el país. Los pedidos de salida se intensificaron después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del cuádruple asesinato ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

Las acciones que el gobierno viene haciendo en la Policía Nacional

Por otro lado, el premier Galarreta señaló que tras reuniones sostenidas desde el primer día de gestión de Keiko Fujimori con el fiscal de la Nación y el Poder Judicial y que se han encontrado "los cuellos de botella" que refirió que una parte de estos han sido enviados al Congreso dentro de las facultades legislativas.

"Hemos visto que se requiere reforma en la Policía, hemos hecho los cambios. En el INPE también ya se cambió también al jefe, pero también se requiere hacer varios cambios y hemos empezado a declarar en emergencia (penales). Se están construyendo hangares para retirar a presos de menos violencia y poder tener un control más especial a los más avezados" afirmó.

Sostuvo que a los internos se le tiene que quitar las visitas y que inclusive hay entre 3 o 4 cárceles que se están construyendo y en paralelo desde el Ejecutivo se viene trabajando en hangares.

Es así que, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se refirió al respecto del nuevo comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, y resaltó que por encargo de la presidenta Keiko Fujimori tiene la facultad de realizar las reformas que se requieran dentro de la institución.