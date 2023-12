¡Repudiable! Periodista de TV Perú denuncia acoso sexual tras recibir fotos obscenas: "Me da asco"

María Fernanda Montenegro, periodista de Tv Perú denunció que viene siendo víctima de acoso sexual desde hace algunas semanas. El hombre a quien responsabilizó de este repudiable hecho responde al nombre de Hiamar Enrique Laynes Sánchez, quien la habría contactado muchas veces mediante redes sociales para enviarle mensajes y foto inapropiadas.

Según la denuncia que la conductora de 'Habla Perú' interpuso, no es la primera vez que este sujeto realiza este tipo de delitos, ya que en anteriores ocasiones se ha visto involucrado en situaciones similares.

En esa misma línea, lamentó que muchas mujeres sean víctima de acoso día a día y ella lo ha sufrido en este último tiempo, pues Enrique Laynes le envía mensajes inapropiados e imágenes íntimas. Además, habría acosado a más colegas periodistas.