Rescatan a anciana que fue arrastrada por huaico en Jicamarca.

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de vecinos salvó a una anciana de 68 años, quien se encontraba aferrada en un árbol para no ser arrastrada por el huaico que impactó en Jicamarca, en horas de la noche.

Un poblador de la zona se atrevió a ayudar a la adulta mayor que poco o nada podía hacer ante la inminente caída de barro en la localidad, que ha destruido todo a su paso y dejó a una persona fallecida, así como miles de damnificados.

En comunicación en un enlace en vivo para Informamos y Opinamos de Exitosa, Marino Pérez Sánchez, comentó cómo sucedieron los hechos y arriesgó su vida para salvarle la vida a la señora.

Rescataron a anciana arrastrada por huaico

Se encuentra estable y solo tiene una fractura en la mano, según vecinos de la zona.

Pérez Sánchez indicó que visualizó a la persona aferrada en un árbol; sin embargo, la fuerza de la corriente se la llevó consigo, por lo que decidió ayudarla. En ese sentido, el lugareño apuntó que, en ese lapso, también apoyó a un niño que lo puso a buen recaudo.

"No se podía, el agua y la señora me ganó. Corrí cinco metros aproximadamente, ella fue más adelante y me tope con un niño que también lo salvé. Me interés solo fue rescatarlo, soy del norte y sé un poco de agua", detalló enérgicamente.

Luego de haberla socorrido, la derivó en el frontis de su vivienda y se sentó en unas llantitas, sin esperar que otra vez el huaico la arrastraría. Es en ese momento que el hombre prevaleció auxiliarla, no obstante, no pudo atraparla por segunda vez.

El individuo criticó que la autoridades no hayan llegado hasta la zona para brindarle el soporte necesario tras el incidente.

"La señora estaba en unas llantas a fuera de su casa y le dije que su puerta este abierta para que ingrese, pero el huaico nos topó nuevamente, ahí ya no supe nada en el momento. Lastima que ninguna autoridad no ha preguntado nada ni por la señora ni por mí. Nos estamos apoyando entre nosotros, aquí no ha llegado nada", culminó.

Se encuentra estable

Una señora mencionó que la anciana fue encontrada por segunda vez. En esta ocasión, un grupo de vecinos la movilizaron rápidamente a un hospital, en donde reportaron que se encuentra estable y que solo sufrió la fractura de una de sus manos.

De esta manera, la anciana que fue rescatada, ya se encuentra estable y únicamente sufrió una fractura en la mano, luego del huaico acontecido ayer en Jicamarca.