Alberto Beingolea pone a Cusco entre las prioridades de su gestión al frente del Ministerio de Cultura

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura, a través de su cuenta oficial en X, informó que el ministro Alberto Beingolea asumió funciones reafirmando su compromiso de liderar una gestión con las puertas abiertas, cercana a la ciudadanía y orientada a fortalecer la identidad cultural del país.

En esa misma línea, también aseguró que una de las principales prioridades de su administración será la región Cusco, debido a su enorme valor histórico, arqueológico y cultural para el Perú.

Cusco será prioridad

Durante un encuentro con los trabajadores del ministerio, Beingolea señaló que recorrerá diversas regiones para conocer de manera directa las necesidades de la población y promover soluciones acordes a cada realidad.

Asimismo, indicó que buscará consolidar una gestión descentralizada, en la que el ciudadano sea el eje de las decisiones y las políticas culturales lleguen a todos los rincones del país.

🇵🇪 El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, se dirigió hoy por primera vez a las trabajadoras y los trabajadores del sector, reafirmando su compromiso con una gestión cercana, descentralizada y enfocada en el servicio a la ciudadanía. pic.twitter.com/5FSuiS5hlu — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) July 31, 2026

Trabajo en regiones

El ministro destacó el rol que cumplen los servidores públicos en la protección y difusión del patrimonio cultural, por lo que los exhortó a desempeñar sus funciones con compromiso y vocación de servicio.

Además, reiteró que fortalecerá la presencia institucional fuera de Lima para acercar los programas y servicios del ministerio a las diferentes comunidades del territorio nacional.

Participó en festival

Como parte de sus primeras actividades oficiales, Alberto Beingolea inauguró el Festival Internacional de Cajón y Percusión 2026, organizado por el ministerio.

Durante la ceremonia invitó a la ciudadanía a sumarse a la programación gratuita, que comprende conciertos, talleres, conversatorios, presentaciones de libros, ferias culturales, entre otros.

El certamen reúne a artistas nacionales e internacionales con el propósito de promover el intercambio cultural y difundir el valor del cajón peruano.

Desde el inicio de su gestión, Alberto Beingolea expuso los principales ejes de su administración, centrados en impulsar la descentralización, reforzar la protección del patrimonio cultural y ampliar la presencia del Estado en las regiones, con especial atención en Cusco.

En ese marco, el nuevo titular de Cultura reafirmó su compromiso de acercar los servicios culturales a la población, fortalecer la conservación del patrimonio nacional y convertir a Cusco en una de las prioridades de su gestión.