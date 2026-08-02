Delincuentes apuñalan a menor en el Rímac: habría opuesto resistencia al robo de su celular

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un adolescente de 14 años ha sido asesinado en la avenida Abelardo Gamarrada en el distrito del Rímac. Según testigos de la zona, el trágico hecho sucedió frente a un parque. que porta el mismo nombre de la calle,

Sujetos habrían intentado haberle robado el celular al menor cuando transitaba por la acera. El menor puso resistencia y efectivos de la policía y peritos afirman que habría sido apuñalado en plena avenida. Personal de la Policía Nacional en conjunto al Ministerio Público deberá realizar las investigaciones correspondientes

Inseguridad alarma al distrito

Un vecino expresó su preocupación y pesar al tratarse del segundo homicidio registrado y ejecutado en la zona en menos de 24 horas. También señala que dicho sector del distrito viene siendo azotado por la delincuencia.

"Esta zona es movida, han habido varios robos. asesinatos. Hoy hace poco hubo otro asesinato por Acho. Es una pérdida lamentable por ser menor de edad y por la forma", afirmó

Cámaras serían determinantes

La intercepción de los delincuentes y la agresión fatal se habría dado cuadras antes al parque Abelardo Gamarra, por lo que el menor de 14 años caminó malherido hasta el punto donde cayó, frente a los exteriores de una vivienda que cuenta con cinco cámaras de seguridad que pudieron captar el momento.

Un habitante aledaño mencionó que la extorsión es algo habitual en la comunidad, donde amenazan a pequeños emprendedores, y teme que su familia se vea perjudicada.

"En esta zona extorsionan mucho, a empresarios, a hamburgueseros, donde venden salchipapa. Está podrida la zona. Pude ser víctima yo tambien, mi familia igual. No hay nada de seguridad acá, pasan con sus motos", sostuvo.

Denuncian presuntas irregularidades policiales

Familiares del menor atacado señalaron que las autoridades que se acercaron a la escena donde falleció, no habrían realizado sus labores como corresponde. Indican que su proceso no contaría con pruebas contundentes.

"No es justo que los policías y los que son de criminalística no lleven las pruebas, hay espejos y zapatillas. Ahí tienen evidencia, pueden encontrar las huellas para identificar a los culpables, y que les caiga todo el peso de la Ley" , enfatizó.

Un hecho lamentable sucedió en el distrito del Rimac. Un adolescente de 14 años fue apuñalado por delincuentes en moto lineal al resistirse al robo de su celular en la avenida Abelardo Gamarra.

El menor después de ser atacado cayó rendido en una viviendo que podría ser crucial en la investigación del suceso. Vecinos reclaman atención policial en la zona y familiares mostraron su disconformidad en el proceso de investigación.