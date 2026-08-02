Karol G vivió tenso momento tras ser sujetada por un fan durante su concierto en Toronto

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Karol G vivió un momento de tensión durante su show en Toronto, Canadá, cuando un seguidor logró burlar el equipo de seguridad y acercarse al escenario en pleno desarrollo del concierto.

Fan irrumpió escenario

El incidente ocurrió en el Rogers Stadium y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó comentarios sobre la seguridad en los conciertos y eventos de gran convocatoria.

El hecho sucedió mientras Karol G interpretaba la canción "Viajando por el mundo", momento en el que un hombre con una camisa naranja logró subir al escenario y acercarse hasta la cantante. Al inicio, la artista intentó continuar con su presentación y mantener la tranquilidad.

Sin embargo, la situación cambió cuando el seguidor la sujetó del brazo e intentó quitarle el micrófono. La intérprete mostró sorpresa ante lo ocurrido, pero trató de alejarse y seguir con el espectáculo mientras el personal de seguridad intervenía con rapidez.

#EnVideo 📹 | La cantante colombiana Karol G fue sorprendida por un fanático en pleno concierto. A pesar del incidente, la artista continuó con su presentación; sin embargo, varios usuarios aseguran que se notó su incomodidad.



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Seguridad intervino tras incidente

El equipo de seguridad reaccionó rápidamente para controlar la situación y retiró al fan del escenario luego de que este se negara a alejarse de la artista. Pese al momento de tensión, Karol G mantuvo la calma.

La actitud de la cantante fue destacada por sus seguidores en redes sociales, quienes resaltaron su profesionalismo durante el incómodo episodio. Sin embargo, otros usuarios cuestionaron la respuesta del personal encargado de la seguridad y la organización del evento.

El hecho también generó comparaciones con otros momentos ocurridos durante la gira de Karol G, como un incidente previo en Chicago donde una fan logró subir al escenario, aunque sin llegar a una situación de tensión como la ocurrida en Toronto.

El show no se detuvo

Pese al incidente ocurrido durante la presentación, la cantante continuó con el concierto con total normalidad, lo que terminó convirtiéndose en una fecha recordada por todos los seguidores de Karol G.

Además, la artista aprovechó el encuentro con sus fanáticos para anunciar el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, "No me arrepiento de sentir tanto", programado para el próximo 7 de agosto de 2026, como parte de una nueva etapa en su carrera musical.

El inesperado episodio en Toronto se convirtió en uno de los momentos más comentados de la reciente gira de Karol G. El hecho también resaltó la importancia de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los artistas de los fans que intentan acercarse más allá de los límites permitidos.