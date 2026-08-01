Sismo se registra en la selva peruana HOY, sábado 1 de agosto: conoce aquí la magnitud y epicentro según el IGP

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) un sismo ha remecido la selva peruana este sábado, 1 de agosto. Conoce aquí la magnitud y epicentro del movimiento telúrico.

Temblor se registra en la selva peruana hoy 1 de agosto

De acuerdo con lo informado a la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), el fenómeno natural se suscitó hoy a las 6:23 p.m. a 11 kilómetros al noreste de Curimaná, Padre Abad - Ucayali.

Además, se precisa que tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter y una profundidad de 149 kilómetros. Asimismo, se indica que esta nueva actividad sísmica presentó una latitud -8.38 y una longitud -75.10.

También, el pronunciamiento refiere que tuvo intensidad III Curimaná en la Escala de Mercalli, es decir, que este sismo fue leve y que fue percibido principalmente por algunas personas dentro de los edificios. Hay que mencionar que no se han registrado víctimas mortales ni heridos a consecuencia de esta emergencia.

Hay que recordar que nuestro país se localiza en un área del planeta denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', razón por la cual siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que en territorio nacional se ubican las placas tectónicas que siempre están en fricción.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0517

Fecha y Hora Local: 01/08/2026,18:23:03

Magnitud: 4.2

Profundidad: 149 km

Latitud: -8.38

Longitud: -75.10

Intensidad: III Curimaná

Referencia: 11 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayalihttps://t.co/tdhOAYK6QM — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 1, 2026

¿Cuál fue el epicentro del temblor ocurrido en Ucayali?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó que el epicentro del movimiento telúrico ocurrido en Ucayali de magnitud 4.2 fue el distrito de Curimanaá, localizado en la provincia de Padre Abad.

Además, en este boletín informativo, INDECI recalca que ante estipo de eventos es necesario que la ciudadanía mantenga la calma

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Curimaná, Padre Abad - Ucayali. pic.twitter.com/quySX6aK9O — COEN - INDECI (@COENPeru) August 1, 2026

La importancia de tener la mochila de emergencia

Ante el registro de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

La noche de este sábado, 1 de agosto, un sismo de magnitud 4.2 se registró a 11 kilómetros al noreste de Curimaná, Padre Abad - Ucayali.