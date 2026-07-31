Callao: ejecutan trabajos preventivos en el río Chillón ante posible impacto del Fenómeno El Niño

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la alerta por un Fenómeno El Niño de nivel "extraordinario", la Municipalidad de Ventanilla inició labores preventivas en el río Chillón, en la zona de Víctor Raúl, ubicada en el límite entre el Callao y Ventanilla.

Previenen posibles desbordes

Los trabajos tienen como objetivo disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar a las viviendas y estructuras cercanas al río Chillón. La Municipalidad de Ventanilla decidió intervenir de manera preventiva, pese a que esta labor no forma parte de sus competencias directas.

La preocupación de los vecinos se debe a episodios anteriores, cuando el incremento del caudal provocó que el agua llegue hasta el puente de Víctor Raúl. Ante este escenario, la comuna trasladó personal y maquinaria para realizar labores de limpieza en la ribera.

El Gobierno Regional señaló que las labores preventivas se extenderán por 60 días e incluirán trabajos de limpieza, descolmatación y jornadas de sensibilización con apoyo de voluntarios.

Los participantes realizarán recorridos en las zonas cercanas al río Chillón para retirar residuos y concientizar a los vecinos sobre evitar arrojar basura al cauce, debido al riesgo que esto representa durante las lluvias.

Estas acciones forman parte de las medidas adoptadas para preparar la zona ante posibles incrementos del caudal durante la temporada de lluvias y reducir los impactos que podría generar el fenómeno climático.

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Ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño, la Municipalidad Provincial del Callao inició los trabajos preventivos en el río Chillón para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones. pic.twitter.com/qZ7XHvBiAU — Municipalidad del Callao (@municallao) July 31, 2026

Riesgo por zonas cercanas

Según estimaciones de las autoridades locales, un posible desborde del río Chillón podría afectar alrededor de 1.000 viviendas y poner en riesgo a cerca de 4.000 personas que viven en áreas próximas al cauce.

El vocero municipal Carlos Arana explicó que la presencia de residuos y desmonte ha afectado el flujo natural del río hacia el mar, aumentando la posibilidad de desbordes ante un incremento del caudal.

Los trabajos preventivos tienen previsto culminar antes de diciembre, periodo en el que la Comisión Multisectorial ENFEN estima que se presentaría la mayor intensidad del Fenómeno El Niño.

La municipalidad pidió respaldo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para contar con maquinaria pesada que permita agilizar las labores de limpieza del río.

Asimismo, solicitó a los vecinos evitar arrojar residuos y desmonte al cauce, debido a que estas acciones aumentan la erosión y elevan el riesgo de posibles desbordes.

Las autoridades continúan con las labores preventivas en el río Chillón para reducir los riesgos ante el Fenómeno El Niño. Además, hicieron un llamado a la población a colaborar con el cuidado del cauce y evitar acciones que puedan agravar la situación.